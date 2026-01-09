Bijusī Rēzeknes koncertzāles "Gors" vadītāja Diāna Zirniņa atbalsta šīs kultūras iestādes pārņemšanu valsts pārvaldībā, uzsverot, ka tas nodrošinātu lielāku neatkarību, īpaši mākslinieciskajā jomā. Intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" viņa sacīja, ka šāds risinājums būtu viennozīmīgi atbalstāms, taču no komentāriem par iespējamu atgriešanos vadītājas amatā atturējās.
Zirniņa norādīja, ka finanšu līdzekļu trūkums "Gorā" bijis aktuāls katru gadu, un pēdējā laikā no pašvaldības vadības regulāri izskanējuši pārmetumi par it kā pārmērīgu darbinieku skaitu un pārfinansēšanu. Viņasprāt, tie neatbilst patiesībai, jo nesenajā auditā darbinieku nepietiekama noslodze netika konstatēta.
Bijusī vadītāja uzskata, ka pašvaldības politiķu kritika par pasākumu apmeklētību un repertuāru ir tikai iegansts, norādot, ka koncertzāles lielā zāle ir paredzēta ap tūkstoti skatītāju un ne vienmēr var būt pilnībā piepildīta. Turklāt daļa pasākumu apzināti vērsti uz šaurāku auditoriju. Zirniņa arī atzina, ka
no pašvaldības vadības saņēmusi mājienus par vēlmi mainīt māksliniecisko virzienu, tostarp piesaistīt "māksliniekus no austrumiem"
vai plašākai publikai atpazīstamas personas no televīzijas un "YouTube".
Jau ziņots, ka pēc "Austrumlatvijas koncertzāles" veiktā funkciju audita Rēzeknes pašvaldība izvērtē dažādus "Gora" pārvaldības modeļus, tostarp iespēju nodot to valstij. Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs iepriekš norādījis, ka pašvaldība būtu gatava segt kredītsaistības, kuru atlikums varētu sasniegt trīs līdz četrus miljonus eiro, vienlaikus uzsverot, ka valsts pārņemšana ir piedāvājums, nevis pašvaldības mērķis.
30. decembrī pašvaldība nolēma atbrīvot Zirniņu no amata, skaidrojot to ar nepieciešamību stiprināt finanšu kontroli un uzlabot budžeta plānošanu. Savukārt valdība 2025. gada nogalē pilnvaroja Kultūras ministriju sākt pārrunas ar Rēzeknes domi par “Gora” turpmākās pārvaldības risinājumiem, vienlaikus brīdinot par iespējamiem riskiem profesionālās mākslas pieejamībai Latgalē.
