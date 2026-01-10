Kā jau katru gadu, arī šī gada sākumā Dānijas lielākā investīciju banka "Saxo Bank" iepriecina biznesa pasauli ar savām "nežēlīgajām prognozēm", kurās apcer maz ticamas, bet tomēr ne pilnīgi neiespējamas norises biznesa pasaulē un to iespējamās sekas.
Līdzīgs prognožu apkopojums izveidots arī šogad, un pati banka teic, ka šoreiz tās nav tik daudz prognozes, kā analītiķu grupas smadzeņu vētras rezultāts par trakām lietām, kas noteiktos apstākļos šogad var kļūt par patiesību. Pārāk nopietni visas šīs prognozes uztvert nevajadzētu, tomēr vienlaikus tās ir laikmeta zīme – tās signalizē par aktuālajām tendencēm un sabiedrības stāvokli. Piemēram, divas no prognozēm saistītas ar pašu modernāko informācijas tehnoloģiju – mākslīgā intelekta un kvantu datorikas – ietekmi pasaulē, bet viena – ar ārkārtīgi populārās dziedātājas drīzo kāzu iespējamajiem efektiem viņas daudzmiljonu fanu auditorijā.
Pienāk Q diena
Ar Q "Saxo Bank" analītiķi apzīmējuši dienu, kad pirmie kvantu datori pierādīs, ka tie spēj uzlauzt visizplatītākos mūsdienu digitālās drošības standartus, un tas var notikt jau 2026. gadā. Tas nozīmētu, ka vienā mirklī solījums, ka mūsu epasti, banku pārvedumi, bankas kontu stāvoklis, kriptovalūtas naudas maki un ļoti daudzas korporatīvās sistēmas vairs nebūtu drošas un nespētu pildīt solījumu, ka to aizsargātā informācija ir privāta. Ja šādas iespējas nokļūtu noziedznieku rokās, tie spētu reaģēt nekavējoties, savukārt valstīm, bankām un uzņēmumiem būtu nepieciešami mēneši, lai nomainītu drošības sistēmas.
Reaģējot uz šādu draudu, sekas būtu diezgan dramatiskas – pirmie reaģētu kriptovalūtas tirgi, jo