Lai nodrošinātu nepārtrauktu ekonomisku un juridisku konsultatīvu atbalstu lauksaimniekiem, kas nonākuši krīzes situācijā, jau pērn Zemkopības ministrija uzdevusi Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram (LLKC) izveidot īpašu atbalsta komandu.
Par šo un citiem jautājumiem žurnāls "Agro Tops" gada nogalē aicinājis uz interviju LLKC valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani.
Kā vērtējat plānus par īpašu atbalsta vienību lauksaimniekiem krīzē?
M. Cimermanis: Šis darbs būs ļoti vajadzīgs, jo pēdējie trīs gadi lauksaimniekiem nesuši daudz dažādu izaicinājumu un satricinājumu, no kuriem nebūt nav viegli atgūties. Mūsu uzdevums būs izveidot konsultantu vienību, kas mēģinās palīdzēt zemniekiem izķepuroties no šīs dabas apstākļu un arī dažādu ekonomisku faktoru radītās krīzes – lai viņi nepieņemtu kādus radikālus lēmumus, bet varētu iet uz priekšu.
Iespējams, būs vajadzīgi konsultanti ar psihologa zināšanām?
Tieši tā. Jo daži jūtas tik ļoti izsisti no sliedēm, ka pat neredz iespēju turpināt dzīvot. Situācija tiešām ir ļoti nopietna, tāpēc esam vienojušies sadarboties arī ar Skalbes krīzes centru. LLKC galvenais uzdevums ir vairāk risināt finansiālās lietas, kas saistītas ar bankām un citiem lauksaimnieku kreditoriem. Nepieciešamības gadījumā situācijas risināšanai piesaistīsim attiecīgos ZM dienestus – LAD, PVD, Valsts augu aizsardzības dienestu, Valsts meža dienestu, finanšu institūciju "Altum". Zemniekiem ir jābūt iespējai sazināties ar speciālistiem, izrunāt savu problēmu un saņemt atbalstu, padomu, kā radušos problēmu risināt.
It kā jau dažādas ekonomiskās krīzes un arī dabas apstākļu radītas situācijas ir bijušas arī agrāk. Varbūt vājais punkts ir nevis pašas šīs situācijas, bet gan to savlaicīga nerisināšana, negatīvo seku uzkrāšana? Ne tikai privāti, bet arī valstiskā līmenī?