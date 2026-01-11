Aizsardzības ministrija līdz 14. janvārim aicina Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 27 gadiem brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam, kas tiks uzsākts šā gada jūlijā.
Lai brīvprātīgi pieteiktos dienestam, ministrija aicina izmantot vienoto rekrutēšanas platformu: "https://www.klustikaravirs.lv/valsts-aizsardzibas-dienests".
2026. gada jūlija iesaukumā 11 mēnešu militārajam dienestam nepieciešami 1470 jaunieši, kuri dienesta pienākumus pildīs Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Savukārt 2026. gadā piecu gadu dienestam Zemessardzē brīvprātīgi var pieteikties līdz 700 jauniešu.
Ja pēc brīvprātīgās pieteikšanās noslēguma nepieciešamais iesaucamo skaits 11 mēnešu dienestam Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes vienībās netiks nokomplektēts, iztrūkstošo iesaucamo gadījumā atlase pēc nejaušības principa tiks organizēta 21. janvārī.
Valsts aizsardzības dienesta 2026. gada jūlija 11 mēnešu dienests Nacionālo bruņoto spēku vienībās tiks īstenots sešās dienesta vietās: Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē Ādažos, Militārajā policijā Ādažos, Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē, Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Alūksnē; Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā; Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljonā Skrundā (Mežaines poligons).
Iesaucamie, izvēloties kā alternatīvu 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestam, aicināti brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienesta piecu gadu dienestam Zemessardzē. Piecu gadu dienests Zemessardzē ikgadēji jāpilda vismaz 28 dienas.
