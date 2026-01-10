Jaunais gads sācies ar aukstu laiku, gaisa temperatūrai stabili noslīdot mīnusos.
Šāds noturīgs aukstums un sniegs varētu sagādāt problēmas daudziem ēdienu piegādes kurjeriem, kas pieraduši pie siltāka klimata.
Kā liecina Pārtikas un veterinārā dienesta dati, pērn reģistrēti teju pieci tūkstoši tiešsaistes pārtikas piegādes kurjeri.
Rīgā pērn Valsts policija organizēja 12 reidus, pārbaudot tieši ēdienu un citu piegāžu kurjerus. Reidu laikā pārbaudīti 322 ārzemnieki. Četriem no viņiem nebija derīga vīza vai uzturēšanās atļauja, pieciem nebija piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, divi nebija deklarējuši dzīvesvietu, bet viens tika aizturēts, jo personai nebija nekādu dokumentu.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu