Japānā, Tokijas mākslas galerijā "Spiral" līdz 14. jūnijam norisinās īpašs Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ilustrācijas un animācijas ainavai veltīts norišu cikls "Baltic Island". Šī programma atklāj reģionam raksturīgās vizuālās mākslas tradīcijas, piedāvājot septiņus kuratores Annas Začas veidotus īsfilmu seansus, vērienīgu igauņu un lietuviešu kuratoru organizētu ilustrāciju izstādi, paneļdiskusijas, labdarības izsoli Ukrainas bēgļu atbalstam Japānā un citus pasākumus.
Latvijas Animācijas asociācijas projektu koordinatore Lauma Kaudzīte stāsta, ka pēdējos gados Baltijas vizuālā māksla Japānā ir sasniegusi līdz šim nepieredzētu atpazīstamības līmeni. To veicinājusi gan Latvijas animācijas filmas "Straume" (2024) iegūtā Oskara balva – pirmais šāda mēroga sasniegums reģiona kino vēsturē –, gan arī lietuviešu vizionāra un gleznotāja Mikaloja Konstantīna Čurļoņa darbu vērienīgā retrospekcija. Tomēr plašāks Baltijas vizuālās kultūras mērogs Japānas auditorijai aizvien ir neatklāts. Norišu cikls "Baltic Island", ko organizē Lietuvas–Japānas radošā studija KOI, veidots, lai sniegtu tokijiešiem un pilsētas viesiem retu un daudzslāņainu ieskatu Baltijas mākslinieku darbos, kas, lolojot savas vēsturiskās saknes, reflektē arī par mūsdienu pasauli.
Programmu "Baltic Island" veido trīs savstarpēji papildinoši virzieni – animācijas filmu programma, ilustrāciju izstāde un nozares pasākumu kopa. Latviešu kuratores un režisores Annas Začas veidotā īsfilmu programma aptver vairāk nekā 50 rūpīgi atlasītus Igaunijas, Latvijas un Lietuvas mākslinieku darbus, kas tiek izrādīti septiņos tematiskos seansos. Kuratore apzināti atteikusies no tradicionālas lineāras struktūras, brīvi virzoties no asa, ironiska humora un sirreāliem avangarda eksperimentiem līdz piezemētiem, ģimenēm tuviem stāstiem, ļaujot katram skatītājam veidot savu Baltijas animācijas pieredzi. "Īsfilmu programmu "Baltic Island" veido tematiski virzītas darbu izlases, tiecoties Japānas skatītāju plašāk iepazīstināt ar to, kas kopīgs mūsu "trim māsām". Ceru, ka nākotnē būs iespēja turpināt šāda mēroga starptautisko notikumu organizēšanu, kas tieši veicina Baltijas valstu animācijas un ilustrācijas eksportu pasaulē," stāsta Anna Zača.
Latvijas animāciju šajā programmā pārstāv īsfilmas, ko veidojuši režisori Jānis Cimmermanis, Edmunds Jansons, Jurģis Krāsons, Vladimirs Leščovs, Anete Melece, Zane Oborenko, Nils Skapāns, Roze Stiebra, Lizete Upīte, Kārlis Vītols, Anna Zača un Gints Zilbalodis, filmas uzņemtas laikā no 1974. līdz 2024. gadam.
Paralēli filmu programmai galerijā "Spiral" skatāma arī ilustrāciju izstāde, kuru veidojušas kuratores Bianka Soe (Igaunija) un Ieva Babilaite (Lietuva). Tajā apkopotas vairāk nekā 150 ilustrācijas, ko radījuši 30 reģiona autori, to starpā arī Latvijas mākslinieki Jānis Andžāns, Elīna Brasliņa, Edmunds Jansons, Maija Kurševa, Anete Melece, Anita Paegle, Oskars Pavlovskis, Reinis Pētersons, Ingrīda Pičukāne, Roberts Rūrāns un Anna Vaivare. Veidojot bagātīgu vizuālo ainavu, izstādē atklājas folkloras un kolektīvās atmiņas motīvi, kas savijas ar mūsdienu refleksijām par digitālo identitāti un ekoloģisko trauslumu.
Pasākumu kopums "Baltic Island" ir arī radošas apmaiņas platforma māksliniekiem. Divu nedēļu laikā noritēs paneļdiskusijas, tīklošanās sesijas un praktiskas darbnīcas, kas veidotas, lai veicinātu Baltijas mākslinieku un Japānas filmu studiju un izdevēju nākotnes sadarbību. Programmā iekļauta arī labdarības mākslas izsole Ukrainas bēgļu atbalstam Japānā, uzsverot mākslas kā ietekmīga maigās varas instrumenta nozīmi. Vairāk var lasīt šeit.
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