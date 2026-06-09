Plānojot lielākus tēriņus, iedzīvotāji kļūst arvien piesardzīgāki – par šādu tendenci liecina arvien vairāk datu. 

Piemēram, jaunākā bankas "Citadele" veiktā aptauja liecina, ka gandrīz puse jeb 43% respondentu pēdējo 30 dienu laikā ir pilnībā vai zināmā mērā atlikuši lielu patēriņa preču – mēbeļu, elektronikas un sadzīves tehnikas – iegādi. Līdzīga tendence gaidāma arī turpmāk, jo 41% aptaujāto plāno turpināt ierobežot šāda veida tēriņus. "Šī plaisa apliecina, ka daļa sabiedrības patiešām izvērtē, vai šobrīd ir īstais laiks lieliem pirkumiem, piemēram, mainīt virtuves iekārtu vai veikt mājokļa renovāciju. Tas atspoguļojas arī būvniecības noskaņojuma kritumā maijā līdz mīnus 8,4 punktiem. No otras puses, makroekonomiskie dati rāda, ka patēriņa dzinējs kopumā nav apstājies. Tā, piemēram, aprīļa mazumtirdzniecības kāpums faktiskajās cenās par 8,2% liecina, ka nauda ekonomikā tomēr cirkulē. Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, pieaugums farmaceitisko un medicīnisko preču mazumtirdzniecībā par 5,9% norāda, ka

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