Tāpat kā Latvijā, arī Portugālē, vismaz tās iekšzemes reģionos, reģistrēts ievērojams dzimstības samazinājums un strauja vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvara pieaugums.
Biedrība "Lauku partnerība "Sēlija"" un tās biedri – mazie uzņēmēji, nevalstisko organizāciju un pašvaldības pārstāvji – pieredzes apmaiņas braucienā uz Portugāli skaidroja, kā šo problēmu risina Tomaras pašvaldība Portugāles centrālajā daļā.
Pieminēšanas vērti šķiet vairāki fakti, kā arī reģionā īstenotie risinājumi. Pirmkārt, portugāļi nebaidās no mazajām pašvaldībām – valstī, kas ir tikai 1,5 reizes lielāka par Latviju, ir vairāk nekā 3000 pagastu. Tomaras pašvaldība ir viena no aptuveni 300 augstāka līmeņa pašvaldībām, kas apvieno 11 pagastus. Tomaras pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvji uzskata, ka mazie pagasti un pašvaldības ir jāsaglabā, jo tādējādi cilvēki vēlēsies palikt savā dzimtajā vietā, kā arī dzīvot. Uz lauku teritorijām labprāt dosies arī cilvēki no pilsētām. Lai pastāvētu lauku reģioni, nav nepieciešama centralizācija, piemēram, visiem cilvēkiem nav jāpārceļas uz reģiona centru. Veiksmīga transporta plānošana un daudzi citi piedāvātie risinājumi ļauj gan no jauna uzsākt kvalitatīvu dzīvi laukos, gan palikt mazapdzīvotās teritorijās.
Zvani operatoram un piesaki braucienu!
Kā viens no apliecinājumiem rūpēm par lauku teritorijās dzīvojošiem cilvēkiem ir transporta kustības organizēšana. Tomaras pašvaldība ir daļa no 11 pašvaldību apvienības – starppašvaldību kopienas "Medio Tejo" –, kurā dzīvo aptuveni 210 000 iedzīvotāju, turklāt ļoti izkliedēti, tādēļ satiksmes autobusu un vilcienu kustība nevar apmierināt visu iedzīvotāju vajadzības. Jau vairākus gadus šīs starppašvaldību kopienas telpās ir ieviests zvanu centrs, kurā strādā divi cilvēki un pieņem braucienu pieteikumus.