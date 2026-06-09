1876. gada 9. jūnijā. Pirms 150 gadiem Londonā bāzētā izdevniecība "Chatto and Windus" publicēja amerikāņu rakstnieka Marka Tvena, īstajā vārdā Semjuela Lenghorna Klemensa (1835–1910), jauniešu auditorijai domāto romānu, mūsdienās jau klasiku, "Toma Soijera piedzīvojumi".
Žurnālistam un humoristisku stāstiņu autoram Tvenam tas bija pirmais romāns, un pastāv versija, ka pirmais romāns pasaulē, kas tapis ar rakstāmmašīnu. Vēstījumu par pusaugu puikas Toma piedzīvojumiem mazpilsētiņā pie Misisipi upes, kurā darbojās Amerikas dienvidiem raksturīgi tipāži un bija ielikts arī šis tas autobiogrāfisks, rakstnieks vispirms nosūtīja kādam ASV izdevējam. Tas ar izdošanu nesteidzās, jo domāja, ka grāmatai bez ilustrācijām nebūs panākumu. Tādēļ sanāca, ka vēlāk par pasaulē visvairāk izdoto Tvena darbu pasludinātā grāmata vispirms izplatījās un kļuva populāra Eiropā. Amerikas izdevējs to laida klajā 1876. gada beigās, kad bija gatavas ilustrācijas. Kritikas reakcija bija dažāda. Vieniem nepatika, ka rakstnieks varoņiem licis runāt prastā ikdienas valodā, arī lietojot vārdu "nēģeris", citiem, ka Amerikas pamatiedzīvotājus "Tomā Soijerā" pārstāv Indiānis Džo, kurš ir drīzāk negatīvs, kariķēts tēls. Jāpiebilst, ka tādu detaļu dēļ darba teksti tulkojumos citās valodās tikuši koriģēti atbilstoši politkorektuma prasībām. Tomēr kopumā "Toma Soijera piedzīvojumi" izrādījās teicams pieteikums gan paša Tvena literārajai darbībai vispār, gan amerikāņu literatūrai Eiropā plašākā nozīmē. Ne velti 1885. gadā Tvens uzrakstīja šī stāsta turpinājumu "Haklberija Fina piedzīvojumi". Abas grāmatas visā pasaulē neskaitāmas reizes adaptētas gan kinofilmās, gan teātra izrādēs. Latvijā "Toma Soijera piedzīvojumi" dramatizēti vairākkārt. Kad 1937. gadā to gatavojās darīt Nacionālais teātris, dramaturgs Voldemārs Zonbergs (Sauleskalns) rakstīja: "Amerikāņu rakstnieka Marka Tvena romāns "Toma Soijera dēkas" pieskaitāms labākajiem jaunatnes literatūrā. Vairākas paaudzes, izejot dzīves ceļā, ar prieku kā ceļa maizi ņēmušas līdzi šo darbu, kas vienādu prieku spēj sagādāt kā jauniem, tā arī pieaugušiem lasītājiem. Divas pasaules sadevušās rokas šinī Marka Tvena darbā: krāšņo un krāsām bagāto dēku ārējā pasaule, ko sapratis lasot vai skatot šī darba dramatizējumu katrs zēns un meitene, un lietu dziļāka būtība, smalkais humors, skumjā smeldze par aizgājušo jaunību ar tās savdabīgo pasauli – to sapratīs un izjutīs katrs pieaugušais."
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Līdums", 1926. gada 9. jūnijā
Ploču purva izmantošana atlikta. Liepājas pilsētas dome savā pēdējā sēdē nolēmusi pieprasīt no valsts zemes bankas Ls 5000 lielu aizdevumu nespējnieku ēkas remontam Kalētu muižā un Ls 5000 elektriskās stacijas ierīkošanai turpat. Valde paskaidroja, ka šo staciju esot izdevīgi ierīkot, jo tā atmaksāšoties līdz Ploču centrāles ierīkošanai. Tātad, acīmredzot Ploču purva izmantošana ir laikam atlikta uz ilgāku laiku, jo citādi nebūtu iemeslu ierīkot kaut kādu pagaidu elektrisko staciju, kura pēc Ploču stacijas ierīkošanas būs lieka.
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