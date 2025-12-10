Šodien, 10. decembrī bijušajam Valsts prezidentam (2011-2015) Andrim Bērziņam aprit 81 gads. Jau vairākus gadus eksprezidents bauda mierīgu dzīvi — ziemās uzturas Rīgā, bet vasarās saimnieko savā īpašumā Līgatnes pusē. Par viņa privāto dzīvi publiski zināms salīdzinoši maz, taču žurnālam "Privātā Dzīve" Bērziņš atklājis, kā vērtē iespēju piedalīties senioriem paredzētā iepazīšanās šovā.
Runājot par LTV raidījumu "Sirdslietas", eksprezidents norāda, ka latviski veidotus TV šovus skatās reti, tāpēc šo pārraidi neesot pamanījis. Tomēr viņš atzīst, ka iepazīšanās cienījamos gados ir svarīga un nopietna tēma, un
noteiktos apstākļos pats varētu apsvērt piedalīšanos šāda formāta projektā.
Viņš norāda, ka attiecības ir eksistenciāls jautājums, jo tas skar nākotni un par to nevajadzētu kautrēties runāt. "Viss atkarīgs no piedāvājuma un laika," sacīja Bērziņš, piebilstot, ka patlaban vairāk pievērsies notikumu gaitai pasaulē.
Viņš uzsver:
"Attiecības un ģimene — tie ir vieni no būtiskākajiem nākotnes jautājumiem, kas ietekmēs arī valsts ekonomiku."
Andris Bērziņš bijis precējies un šķīries divreiz. Pirmajā laulībā ar Dzintru Bērziņu dzimuši bērni Aigars un Eva. Otrajā laulībā ar ārsti Daci Seisumu — dēls Kristaps Andris. Lai gan citi eksprezidenti publiskajā telpā redzami biežāk, Bērziņš dod priekšroku diskrētam dzīvesveidam un savu laiku velta darbam laukos. 81 gada vecumā viņš joprojām jūtas enerģisks, ko pats skaidro ar "vecā kaluma" cilvēkiem raksturīgo izturību.
