Latvijas skolās no nākamā gada tradicionālo diplomu vietā plānots ieviest elektroniskus dokumentus par izglītības iegūšanu.
Tīri simboliski vāciņus ar diplomu izdrukām izsniegt drīkstēs, bet juridisks spēks būs tikai elektroniskajiem diplomiem.
Daudzi pedagogi gan norāda, ka pagaidām nav atbildes uz jautājumu, ko darīt, ja darba devējs vai nākamā izglītības iestāde tomēr prasīs izdrukātu dokumentu ar juridisku spēku. Tikai pēc vairākiem gadiem varēšot spriest, vai lēmums pāriet uz digitāliem dokumentiem bijis pareizs.
Absolventi skolas izlaidumā gan joprojām vēlas saņemt arī ko taustāmu, tādēļ iespējams, ka skolas turpinās drukāt diplomus, lai gan tas vairs nebūs oficiāls dokuments.
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