Kad pie Valdemāra atbrauc draugi, viņi priecājas par atjaunoto namu, taču tikai pats saimnieks zina, cik rūpju tas prasa. Ņemsim kaut vai rūtotos logus, kurus ar robotu nenomazgāsi, viņš spriež. Skaidrs, ka ar jaunbūvi dzīve būtu vienkāršāka, tomēr gribējies ģimenes māju noteiktā Jūrmalas rajonā, tāpēc izvēle kritusi par labu vēsturiskam namam Bulduru prospektā ar arhitektūras pieminekļa statusu.

Piemērotu ēku Valdemārs meklējis ilgi, palīdzējuši arī draugi. 

“Ar sistēmisku pieeju tas notika diezgan loģiski. Kad apzināju un sapratu, kā ģeogrāfiski veidots Jūrmalas pilsētplānojums, noteicu vienu rajonu, kur varēju iedomāties iztērēt naudu, lai iegādātos īpašumu dzīvošanai. Tomēr ne tik daudzi objekti, kuri atbilda maniem priekšstatiem, lai būtu pietiekami liels apbūves gabals, kurā vēstures pieminekli varētu adaptēt reālajām mūsdienu dzīves vajadzībām, bija nopērkami. Apskatīju vairākus un paliku pie šī,” par ceļu līdz īpašuma iegādei 2011. gadā stāsta saimnieks. Māja bijusi veca un diezgan sliktā stāvoklī.

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