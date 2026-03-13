Vācijas uzņēmums "Bergmann ' ir paplašinājis savu produktu klāstu ar pilnīgi jaunas paaudzes mēslojuma izkliedētājiem – 'Xpert' sēriju.
Jaunajiem izkliedētājiem ir palielināta kravnesība un klīrenss līdz 1,9 metriem, lai palielinātu produktivitāti.
Sērijā ietilpst deviņi modeļi ar pilnu masu no 12 000 līdz 34 000 kg. Mazākais modelis ir vienass Xpert 1.13, bet lielākais ir trīsasu Xpert 6.34. Atkarībā no modeļa ir pieejamas ISOBUS-TIM vadības opcijas ar trim zonām: SpeedControl, HydraulicControl un PTO Control, kuras var apvienot. Bergmann apgalvo, ka šī ir pilnīgi jauna izkliedētāju funkcija. Pieejama arī elektroniskā stūrēšanas sistēma bez jūgstieņa leņķa sensora.
Pirmās 4.22, 4.24 un 5.24 modeļu mašīnas tika saražotas 2025. gada vasarā un jau ir piegādātas klientiem. Pārējo modeļu izlaišana paredzēta 2026. gada vasarā.
