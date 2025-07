ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka ASV nosūtīs vairāk ieroču Ukrainai, pēc pagājušonedēļ izskanējušā Baltā nama paziņojuma par dažu ieroču piegāžu Kijivai apturēšanu.

"Mēs grasāmies nosūtīt vairāk ieroču - galvenokārt aizsardzības ieročus," Tramps pavēstīja žurnālistiem Baltajā namā.

"Mums tas ir jādara. Viņiem jābūt spējīgiem sevi aizsargāt. Un pašlaik viņus ļoti stipri apšauda,"

sacīja Tramps.

Tramps arī sacīja, ka "nav apmierināts" ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.

"Hamās" vēlas Gazas joslā panākt pamieru

Palestīniešu kaujinieku grupējums "Hamās" vēlas Gazas joslā panākt pamieru, pirmdien sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.

"Viņi ["Hamās"] vēlas tikties, un viņi vēlas panākt pamieru," sacīja Tramps, Baltajā namā sākoties vakariņām ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu.

Uz žurnālistu jautājumu, vai neapstiprinātās ziņas par Izraēlas upuriem Gazas joslas ziemeļu daļā ietekmēs sarunu procesu, kas noris ar starpnieku līdzdalību, Tramps atbildēja: "Man tā nešķiet."

ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, kas arī piedalījās vakariņās, komentējot pašreizējo stāvokli netiešajās sarunās par uguns pārtraukšanu Gazā un ķīlnieku atbrīvošanu, sacīja, ka ir iespēja ātri panākt vienošanos.

Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita norādīja, ka Vitkofs "plāno doties uz Dohu vēlāk šonedēļ", lai piedalītos ar starpniecību notiekošajās sarunās.

Levita uzslavēja Kataru un Ēģipti par to, ka tās ir "neticami izpalīdzīgas partneres starpniecībā šajās sarunās un diskusijās, lai panāktu mieru šajā reģionā un izbeigtu šo konfliktu reizi par visām reizēm".

Sarunās Dohā ar Kataras, Ēģiptes un ASV starpniecību galvenā uzmanība tiks pievērsta 60 dienu ilgam pamieram Gazas karā un ķīlnieku atbrīvošanai no "Hamās" gūsta.

Tramps informējis Japānu un Dienvidkoreju par 25% tarifu piemērošanu no 1.augusta

Donalds Tramps pirmdien nosūtījis Japānas un Dienvidkorejas līderiem vēstules, informējot viņus par 25% muitas tarifu spēkā stāšanos no 1.augusta.

Tramps nedēļas nogalē paziņoja, ka no pirmdienas izsūtīs pirmās 15 vēstules, informējot ārvalstis par jauno muitas tarifu piemērošanu. Tramps jau 2. aprīlī paziņoja par jauniem augstiem tarifiem virknei valstu, bet pēc tam apturēja to stāšanos spēkā uz 90 dienām. Šajā periodā, kas bija paredzēts sarunām, precēm no vairuma valstu tika piemērots 10% bāzes tarifs. Šis periods beigsies trešdien.

Gandrīz identiski formulētās vēstulēs Japānas un Dienvidkorejas līderiem Tramps norādīja, ka tarifi tiks piemēroti no 1.augusta, jo to tirdzniecības attiecības ar Vašingtonu "diemžēl ir tālu no savstarpīguma". Tramps arī brīdināja abas valstis par eskalāciju, ja tās izdomātu atbildēt, paaugstinot savus tarifus.

Vienlaikus Tramps paziņoja, ka ir gatavs pazemināt iecerētos tarifus, ja Japāna un Dienvidkoreja mainīs savu tirdzniecības politiku.

90 dienu laikā ASV izdevies panākt tirdzniecības vienošanās tikai ar Lielbritāniju un Vjetnamu, bet ASV un Ķīna vienojušās uz laiku pazemināt tarifus.

ASV finanšu ministrs Skots Besents pirmdien paziņoja, ka ASV cer tuvākajās dienās nākt klajā ar paziņojumiem par jauniem līgumiem.

Jautāts par Trampa izsūtītajām vēstulēm, ministrs norādīja, ka tās informēs partnerus par tarifu likmi, kas tiks piemērota to produktiem, tirgojoties ar ASV, ja vien tie nevēlēsies "atgriezties un mēģināt risināt sarunas".