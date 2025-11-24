Mūsdienu pasaule un notikumi tajā ik dienu mums atgādina, ka brīvība un drošība nav nemainīgs un pats par sevi saprotams stāvoklis. Tās ir mūsu lielākās bagātības, taču vienlaikus arī visjūtīgākās vērtības.
AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis
Mēs dzīvojam laikā, kad strauji mainās ģeopolitika, ekonomika un sabiedrība. Šādos apstākļos spēja sargāt savu valsti, aizstāvēt demokrātiju un stiprināt sabiedrības noturību kļuvusi par visas tautas kopīgu uzdevumu. Vairs nevaram domāt, ka valsts aizsardzība ir tikai profesionāļu – karavīru, policistu vai politikas veidotāju – pienākums. Rūpes par to, lai brīvība ir drošībā ir visu mūsu kopīga atbildība.
Šobrīd norisinās karš. Ne tikai frontes līnijās Ukrainā. Mēs visi šobrīd atrodamies karā – tādā, kur ierocis ir nevis drons, raķete vai šaujamierocis, bet vārds un rīcība. Notiek karš ar cilvēku prātiem un uzvedību. Pret indivīdiem un sabiedrību kopumā tiek vērsti hibrīduzbrukumi dezinformācijas veidā, šķeļot pat saliedētākos domubiedrus un uzticamākos sabiedrotos, sirsnīgākos draugus un pat ģimenes. Notiek manipulēšana, izmantojot vārda spēku un emocijas, puspatiesības un klajus melus. Uzvedība, kas ir atbalstoša agresīvajai un nežēlīgajai Krievijas asiņainā kara mašinērijai, tiek normalizēta un leģitimizēta, izmantojot propogandas naratīvus.
Rezultātā – sabiedrība sairst arvien sīkākos grupējumos, kur katrs cenšas veidot savu patību, kas informatīvajā telpā rada ideālu augsni arvien jaunām un lielākām plaisām. Šī ir jauna tehnika, ar ko jāprot strādāt ne mazāk prasmīgi kā ar tradicionālajiem ieročiem, lai aizsargātu sevi, savu kopienu, mūsu sabiedrību un tautu.
Stratēģija? Godīgs, atklāts un lietišķs dialogs. Telpa, kurā mēs paši nepārspīlējam, nerunājam puspatiesībās un neļaujam individuālajiem vēstījumiem kļūt par sabiedrības šķelšanas rīku.
Neizmantojam pusdomas un neatkārtojam frāzes, kurās pazaudējam ne tikai savu autentiskumu, bet domas, idejas un pārliecības pilnīgumu. Mēs neapzināmies vārda spēku, kad baidāmies argumentēt. Bet piedzīvojam vārda jaudu, kad notiek cilvēku manipulēšana un absurdi naratīvi pārņem informatīvo telpu.
Mēs nedrīkstam nekādā veidā tirgoties un sadarboties ar Krieviju. Mums ir jānojauc sliedes– gan tās, kas mūsu prātus vēl grib saistīt ar agresoru, gan fiziskās, kas tur mūs ekonomiskās atkarības saitēs. Neielaižam karu savās mājās! Neielaižam karu Latvijā!
Mūsu brīvība un drošība sākas indivīda līmenī – cilvēkos un vidē, kurās dzīvojam: ģimenē, skolā, darba vietā, domubiedru organizācijās un kopienās. Tās stiprie pamati ir vēstures izpratne un pašcieņa. Un tieši mūsu vēsture par to atgādina nepārprotami. Latvieši ir maza tauta, taču mēs visos laikos un izšķirošos brīžos esam demonstrējuši drosmi un izlēmību. Mēs esam piedzīvojuši okupāciju, deportācijas, valsts zaudēšanu, un esam izturējuši. Ne tāpēc, ka bijām daudzskaitlīgi, bet tāpēc, ka bijām apņēmības pilni. Drosme pārvarēt bailes ir mūsu nacionālā kodola sastāvdaļa. Mēs neesam ļāvuši nedrošībai noteikt savu rīcību ne toreiz, ne tagad. Tāpēc arī šodien mums nav jābaidās no izaicinājumiem, pārmaiņām, nepieciešamības stāties pretī nedrošai pasaulei. Bailes vienmēr būs klātesošas, taču drosme – spēja tās pārvarēt – ir tas, kas mūs padara dižus.
Izprotot valsts veidošanās stāstu, kļūst skaidrs, kāpēc brīvība nav garantija, bet misija. Izglītības sistēma turpina šo pamatu stiprināt, attīstot kritisko domāšanu, spēju sadarboties, lietot tehnoloģijas un orientēties informācijas pārbagātībā. Šīs prasmes veido neredzamo sabiedrības drošības tīklu, kas ir iekšēja pārliecība par demokrātisku vērtību nozīmi. Demokrātija dzīvo tikai tad, ja sabiedrība tai tic. Tā ir nepārtraukts dialogs starp cilvēkiem, sabiedrību un valsti, starp atšķirīgām pieredzēm un viedokļiem. Tā balstās spējā uzklausīt, argumentēt un uzņemties atbildību. Piedalīšanās vēlēšanās, interese par notiekošo, kritiska, bet cieņpilna diskusija – tie ir ikdienas pīlāri, uz kuriem balstās mūsu kopīgā demokrātiskā telpa.
Ekonomiskā brīvība ir vēl viena drošības dimensija. Spēcīga ekonomika nozīmē spēcīgu sabiedrību. Uzņēmēji nav tikai tautsaimniecības virzītāji – viņi ir drošības partneri, kas rada darba vietas, maksā nodokļus, investē cilvēkos, tehnoloģijās un inovācijās. Arī mēs, Latvijas uzņēmēji, esam pierādījuši spēju domāt plaši un bezbailīgi, un būt līdzvērtīgi pasaules tirgū. Šī pārliecība dod pamatu ieguldīt cilvēkos un tehnoloģijās. Ilgtermiņā tas ir drošākais ieguldījums.
Viena no nākotnes būtiskākajām jomām, domājot par brīvību, drošību un arī ekonomiku, ir dronu tehnoloģijas. To izmantošana vairs nav niša – tās kļuvušas par ikdienu glābšanas dienestos, mežsaimniecībā, infrastruktūras uzraudzībā, celtniecībā, lauksaimniecībā un citur. Šo ierīču pārvaldīšana ir sabiedrības prasme, ne tikai tehniska iemaņa.
“Latvijas Finiera” atbalstītais Baltijā lielākais mikroklases taktisko dronu mācību centrs ir spilgts piemērs tam, ko uzņēmēji un sabiedrība spēj paveikt kopā. Tas ir projekts cilvēkiem – vieta, kur zināšanas cirkulē, kur bailes no tehnoloģijām pārtop prasmēs un kur rodas spējas sargāt valsti. Mūsu ambīcija – 50 000 cilvēku gadā ar dronu tehnoloģiju zināšanām – nav pārdroša. Tā ir nepieciešamība. Tikai zinoša sabiedrība ir noturīga, spēj ātri reaģēt, atbalstīt valsti krīzēs un sargāt demokrātiju ar pārliecību, nevis bailēm. Tāpēc uzņēmēju iesaiste sabiedrības prasmju attīstīšanā nav labdarība, bet valsts noturības pamats. Uzņēmējdarbība, kas iegulda cilvēkos un izglītībā, palīdz sabiedrībai būt gatavai ne tikai krīzēm, bet arī iespējām.
Drošība nav tikai rīcība briesmu brīdī. Drošība ir ikdienas attieksme, vērtību skaidrība, pašcieņa un vēlme mācīties. Latvija ir maza, taču mūsu spēks ir milzīgs – to apliecina mūsu vēsture un cilvēki. Mēs esam diženi, nevis tāpēc, ka esam daudz, bet tāpēc, ka esam drosmīgi.
Brīvība nav mantojums – tā ir misija. Mēs to pildām katru dienu.
