Light snow -0.8 °C
P. 24.11
Velda, Velta
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
LATVIJĀ PASAULĒ
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#medicīna #mediķi #novecošana

Demence nav novecošanās daļa

Regīna Olševska / Latvijas Avīze
2025. gada 24. novembris, 14:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 24. novembris, 14:00
Šahs un citas prāta spēles uzlabo smadzeņu neiroplasticitāti.
Šahs un citas prāta spēles uzlabo smadzeņu neiroplasticitāti.
Foto: Shutterstock

Demence ir smadzeņu darbības traucējumi, kuri ietekmē atmiņu, valodu, vizuāli telpisko izjūtu, dažādas prasmes, spriešanas spējas un citas kognitīvās funkcijas, veicinot personības un uzvedības izmaiņas.

Reklāma

Lai gan dažkārt demenci uzskata par novecošanās sastāvdaļu, tā ir slimība, kuru diagnosticējot un ārstējot, iespējams ilgāk saglabāt dzīves kvalitāti.

Normālā psiholoģiskā novecošana

"Mūsu intelektuālās spējas savu maksimumu sasniedz aptuveni 25 gadu vecumā, pēc tam seko plato fāze, kad tās saglabājas šajā līmenī, bet 60–70 gadu vecumā šīs spējas neizbēgami sāk samazināties, bet tā nav demence. Prasmes, iemaņas samazinās ātrāk nekā verbālās spējas. Ilgāk saglabājas tās prasmes, kuras tiek regulāri atkārtotas, profesionālās iemaņas, bet pasliktinās tās, kurās nepieciešams nestandarta risinājums, jāizmanto loģiskā domāšana, neierasti instrumenti. Tas rada nelielu uztraukumu, apjukumu, ilgāku pārdomu periodu un darbs nesokas tik raiti. Tādēļ ar gadiem tik grūti mainīt ikdienas rutīnu, pielāgoties izmaiņām," normālu novecošanās gaitu raksturo Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītājs, profesors Māris Taube. Novecošana skar arī atmiņu: īstermiņa atmiņa paliek nemainīga, taču pavājinās darba atmiņa, piemēram, gadījumos, kad vienai sarežģītai darbībai secīgi seko virkne citu sarežģītu darbību. Parādās grūtības ar problēmu risināšanu, jaunas informācijas apstrādi.

Vairākos pētījumos minētas kognitīvās rezerves, kuras pasargā no priekšlaicīgas kognitīvo spēju samazināšanās un neirodeģeneratīvām slimībām. Ja šīs rezerves ir pietiekamas, galvas smadzenes kompensē patoloģiskās izmaiņas galvas smadzeņu darbībā un kavē kognitīvo traucējumu attīstību. Viens no faktoriem, kas veido kognitīvās rezerves, ir izglītības līmenis – jo tas augstāks, jo labāk. Pētījumi liecina, ka kognitīvās aktivitātes arī turpmākajā dzīvē būtiski samazina demences attīstības risku. Kognitīvās rezerves nav nemainīgas, tās var papildināt, praktizējot intelektuāli aktīvu dzīvesveidu arī vecumā, jo intensīva galvas smadzeņu darbība, treniņš var veicināt neiroplasticitāti – smadzeņu spēju mainīties, ģenerēt jaunas nervu šūnas un veidot jaunus savienojumus jeb sinapses visas dzīves garumā.

Izmaiņas piedēvē vecumam

"Mūsdienās cilvēka ķermenis dzīvo ilgāk, diemžēl galvas smadzenes netiek tam līdzi –, jo ilgāk dzīvojam, jo lielāka demences varbūtība. 30–50 gadu vecuma tā ir maza – 0,16% vīriešiem un 0,09% sievietēm, bet pēc 90 gadu vecuma tā jau ir katram trešajam jeb 32%. Diemžēl gadījumos, kad demence attīstās agrīni – pirms 60 gadu vecuma –, tās gaita ir daudz straujāka, ar nelabvēlīgu prognozi," norāda psihiatrs. 

"Gribu uzsvērt, ka demence ir tāda pati slimība kā jebkura cita, un to var ārstēt. Lai gan medicīna vēl nav atradusi veidu, kā šo procesu pilnībā apturēt, to iespējams nobremzēt, 

panākot, ka pacients pēc iespējas ilgāk saglabā patstāvību, spēj pats par sevi parūpēties, būt neatkarīgs."

Lai gan demencei var būt daudz un dažādi iemesli, biežākie ir Alcheimera slimība (50–70%), kura lielā mērā ir ģenētiski noteikta, un smadzeņu asinsrites traucējumi (20%), retāk Parkinsona slimība, Levi ķermenīšu demence.

Sākumā apkārtējie agrīnus demences simptomus nepamana vai uzskata tos par novecošanās sastāvdaļu. Ja sirmgalvis apmaldās pazīstamā apkārtnē, ilgi nevar atrast īstos vārdus vai sadzīves priekšmetus, stāsta, ka kāds viņu apzog, tuvinieki to saista ar vecuma īpatnībām.

Kādas pazīmes var liecināt par demenci? "Pirmkārt, atmiņas pasliktināšanās. Tas sākas ar neliela apjoma īstermiņa atmiņas pasliktināšanos, kad cilvēks piemirst tikko notikušo. Nesenie notikumi atmiņā saglabājas sliktāk nekā tie, kas bijuši daudz senāk, piemēram, bērnībā, īpaši emocionāli piesātinātie brīži. Tāpēc ir ļoti labi, ja cilvēkiem, kuriem jau attīstās demence, ikdienā ir pēc iespējas vairāk emocionālu notikumu, jo tie ilgāk paliks atmiņā," skaidro Māris Taube. "Otrkārt, personības izmaiņas. Sāk parādīties aizmāršība, vēlme norobežoties, izvairīties no sociālajiem kontaktiem, garastāvokļa izmaiņas, problēmas ar plānošanu un organizēšanu. Sākumā pats cilvēks jūt, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā, ka dara kaut ko nepareizi vai nevar kaut ko izdarīt, taču cenšas to slēpt. Parastā reakcija uz aizrādījumu ir dusmas vai atjokošanās – bieži vien tie ir joki nevietā."

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Demences vēlīnā stadijā cilvēks kļūst pilnībā atkarīgs no aprūpētāja, neorientējas ne vietā, ne laikā, neizprot apkārt notiekošo, nespēj pats paēst un apmeklēt labierīcības, nepazīst tuviniekus.

Diagnoze – demence

Alcheimera slimības dēļ noteiktos smadzeņu apvidos iet bojā nervu šūnas, pakāpeniski izraisot atmiņas un kognitīvo spēju zudumu. Pirmā cieš īstermiņa atmiņa, bieži sastopami garastāvokļa traucējumi, pilnībā zūd kritiska attieksme pret savu veselības stāvokli. Vēlīnā stadijā cilvēks vairs neatpazīst tuviniekus.

Vaskulārā demence var sākties pēc pārciesta insulta vai daudziem mikroinfarktiem, kā arī pakāpeniski sašaurinoties kādam no galvas smadzeņu asinsvadiem, kam seko smadzeņu audu bojājums. Vaskulārās demences pacientiem ir traucēta jaunas informācijas apguve, apstrāde, analīze, spriešana, abstraktā domāšana, parādās koncentrēšanās grūtības, piemēram, tie, kam patika lasīt grāmatas, tagad šķirsta žurnālus, kas prasa mazāku garīgo piepūli. 

Epidemioloģiskie dati rāda, ka vaskulārā demence attīstīsies vienam no desmit pacientiem pēc pirmā insulta un vienam no trim pacientiem pēc atkārtotiem insultiem.

Padziļināti kognitīvās spējas, tajā skaitā atmiņu, izvērtē neirologs vai klīniskais psihologs ar izvērstiem klīniskiem testiem, piemēram, Monreālas kognitīvo funkciju novērtēšanas skalu jeb MoCA, ar kuras palīdzību var izvērtēt dažādas kognitīvās jomas – uzmanību un koncentrēšanos, vadības funkciju, atmiņu, valodu, konceptuālo domāšanu, rēķināšanu un orientēšanos telpā – un noteikt pacienta kognitīvo traucējumu pakāpi.

Rīgas Austrumu slimnīcas poliklīnikā darbojas atmiņas kabinets, kurā var vērsties ar aizdomām par Alcheimera slimību vai citām neirodeģeneratīvajām slimībām, kas ietekmē atmiņu.

15% gadījumu demences radītās izmaiņas ir atgriezeniskas, tādēļ jāvēršas pie ārsta, lai veiktu rūpīgu izmeklēšanu, noteiktu diagnozi un ārstētu pamatslimību. "B12 vitamīna deficīta, metabolo traucējumu, hipotireoze, subdurālas hematomas, normāla spiediena hidrocefālijas izraisīta demence ir atgriezeniska," uzsver ārsts. Pārējos gadījumos demencei ir divi ārstēšanas veidi – psihosociālais (psiholoģiska, nemedikamentoza) un farmakoloģiskais uzvedības un psiholoģisko simptomu korekcijai. Psihosociālās ārstēšanas metodes: mūzikas, mākslas terapija, mehanoterapija jeb suņu terapija, kognitīvi biheiviorālā terapija, jēgpilnas aktivitātes.

Profilaktiskie pasākumi

"Demenes profilakses pasākumi atgādina tos, kurus kardiologi iesaka sirds un asinsvadu sistēmas veselībai: liekā svara samazināšana, fiziskās aktivitātes, cukura līmeņa, asinsspiediena un holesterīna līmeņa kontrole, augļu un dārzeņu, zivju, omega-3 preparātu lietošana, 3–5 krūzes kafijas vai labāk tējas dienā, depresijas ārstēšana, B grupas vitamīnu lietošana," uzskaita profesors.

Ja ģimenē kāds slimojis ar Alcheimera demenci, tiešajiem radiniekiem jābūt uzmanīgiem, jo 3–7% gadījumu tā tiek pārmantota. 

Zināms, ka viens no Alcheimera slimības galvenajiem ģenētiskajiem riska faktoriem ir izmaiņas apolipoproteīna APOE gēnā. Šim gēnam ir trīs galvenie varianti jeb alēles – APOE2, APOE3 un APOE4. Tieši APOE4 ir visciešāk saistīts ar paaugstinātu Alcheimera slimības un arī sirds un asinsvadu slimību risku. Cilvēkiem ar vienu APOE4 kopiju risks saslimt ir aptuveni trīs četras reizes augstāks nekā vidēji populācijā, bet ar divām (no abiem vecākiem) risks pieaug pat 9–15 reizes, turklāt slimība var sākties agrākā vecumā.

Šobrīd vairākas Latvijas laboratorijas, piemēram, E. Gulbja, "Centrālā laboratorija" piedāvā veikt Alcheimera demences riska DNS testu – asins analīzi, kas ļauj identificēt pārmantotās alēles, noteikt, vai pastāv ģenētiska nosliece uz Alcheimera slimības attīstību un aktīvi veikt profilaktiskos pasākumus – koriģējot dzīvesveidu un kontrolējot citas saslimšanas, piemēram, arteriālo hipertensiju, cukura diabētu, aptaukošanos.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.

Foto: Publicitātes

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Veselības stiprināšana
Tēmturi
#medicīna #mediķi #novecošana
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
LATVIJĀ PASAULĒ
Reklāma