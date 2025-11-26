Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
"Prozas lasījumi" – jau 30. gadu
"Kā tev iet?" Šis jautājums šogad caurvij starptautisko literatūras festivālu "Prozas lasījumi", kas norisināsies no sestdienas, 29. novembra, līdz 7. decembrim Rīgā un citviet Latvijā. Jubilejas gadā festivāls piedāvās gan klasiskos prozas pasākumus, gan intrigu, kino elementus un notikumus dažādās kultūrtelpās.
Prozas lasījumu pirmsākumi saistās ar nelielu Andreja Upīša dzimšanas dienai veltītu lasījumu vakaru, kas pārtapis literatūras festivālā. Nedēļas laikā norisināsies dažādi pasākumi, kuros ar savu jaunāko darbu vai tā fragmentu lasījumiem uzstāsies dažādu paaudžu rakstnieki. Prozas lasījumi notiek arī reģionāli – jau aizvadīti Vidzemes Prozas lasījumi, bet decembrī gaidāmi Latgales un Kurzemes Prozas lasījumi, kā arī Tukuma prozas fermentācijas finālistu lasījumi. Visi reģionālo lasījumu laureāti piedalīsies arī festivāla pasākumos Rīgā.
Festivāls sāksies sestdien, 29. novembrī, ar stāstu konkursa "Kā tev iet?" lasījumiem bārā "1983" (Vagonu ielā 21). Šogad konkursam iesūtīts 121 stāsts, bet žūrija – Arno Jundze, Osvalds Zebris, Džena Andersone un Ilmārs Šlāpins – atlasījusi 12 finālistus: Antu Priedīti, Daci Bargo, Evitu Hofmani, Gustu Ābeli, Ievu Biti, Ievu Melgalvi, Ingu Pizāni, Jaroslavu Priedeslaipu, Leu Vinku, Leldi Jauju, Lolitu Tomsoni un Mārtiņu Pommeru. Pasākumu ciklu atklās Džena Andersone ar eseju "Kā tev iet?". Divu vakaru garumā finālisti priecēs ar tekstiem, un žūrija izraudzīs uzvarētāju, kurš saņems 500 eiro naudas balvu un iespēju uzturēties Dubultu Rakstnieku namā.
Svētdien, 30. novembrī, Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā norisināsies Komputacionālās prozas hakatons #3 – atvērta darbnīca īsu tekstu radīšanai un apstrādei ar paštaisītiem algoritmiem. Darbnīcu vadīs digitālo humanitāro zinātņu speciālists un rakstnieks Haralds Matulis. Pirmdien, 1. decembrī, Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja mansardā notiks Prozas lasījumu oficiālā atklāšana, ko ieskandinās Osvalda Zebra īsfilma par to pirmsākumiem 90. gados. Lasījumos piedalīsies Guntis Berelis, Ilze Jansone, Svens Kuzmins, Andra Manfelde un Dace Rukšāne.
Otrdien, 2. decembrī, Rīgā viesosies festivāla goda viese – viena no nozīmīgākajām mūsdienu Lietuvas autorēm, Baltijas Asamblejas balvas laureāte Birute Jonuškaite. Viņas autorvakars notiks Valodu mājā (Avotu ielā 33).
Šogad festivāls īpaši izceļ Andra Kolberga literāro devumu un latviešu detektīvžanra tradīciju. Tādēļ otrdienas vakarā "Aleponijā" (Ernesta Birznieka-Upīša ielā 22) norisināsies pasākums "Fotogrāfija ar Kolbergu un mežakuili", kurā detektīvu estētikā ieturētus tekstus lasīs Lauris Bērziņš, Una Rozenbauma, Sandra Švarca un Guntis Tālers.
Jauns skats uz Blaumani
Sestdien, 29. novembrī, Liepājas teātrī pirmizrādi piedzīvos režisora Mārtiņa Eihes veidotā laikmeta traģikomēdija "Trīs bēres un divas kāzas", ko pēc Rūdolfa Blaumaņa darbu motīviem sarakstījusi dramaturģe Laila Burāne. "Skaties, kas par jaukumu visapkārt, un tu šitādā laikā par precēšanos domā!" Kad Lienei divreiz vienā dienā jāmeklē atbilde uz to pašu jautājumu, viņa izvēlas ceļu, kas sola brīvību, bet upurē mīlestību. Atraidītais Andris, stallī aplicis roku ap savu pelēcīti, paliek raudam. Tā taču bija "Salna pavasarī"? Bija – tikai Rūdolfs Blaumanis tur lika punktu, bet izrāde "Trīs bēres un divas kāzas" meklē turpinājumu citās viņa darbu lappusēs. Lomās – Agnese Jēkabsone, Mārtiņš Kalita, Anda Albuže, Inese Kučinska, Agnija Dreimane, Kaspars Gods, Rolands Beķeris, Hugo Puriņš, Armands Kaušelis.
Liepājnieku svētku beķerejā
Sestdien, 29. novembrī (ceturtdien, 27. novembrī, publiskais ģenerālmēģinājums), pirmizrādi piedzīvos Liepājas Leļļu teātra sirsnīgā izrāde "Reiz svētku beķerejā". Leldes Kaupužas-Čarneckas radītais un režisētais stāsts ir ne tikai svētku prieka, bet arī atkārtotas radošās sadarbības svinības – izrādes uzlādējošās, sirsnības un prieka pilnās mūzikas un dziesmu tekstu autors ir grupas "Prāta vētra" solists Renārs Kaupers, savukārt scenogrāfiju un kostīmus radījusi māksliniece Agnese Kaupere.
LNSO – Rīgā un Cēsīs
Piektdien un sestdien, 28. un 29. novembrī, Rīgas Kongresu namā skanēs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) koncerts "LNSO, Rahmaņinovs, Stravinskis un Grīnups", kura programmā ir kādreizējā LNSO mūziķa un komponista Artūra Grīnupa daiļradi vainagojošā Devītā simfonija, kā arī Rahmaņinova un Stravinska meistardarbi, kurus izpildīs pianists Daumants Liepiņš. Artūra Grīnupa Devītā simfonija, kas pazīstama kā komponista daiļrades kulminācija, ir viens no būtiskākajiem Latvijas simfonisko mūziku definējošiem opusiem, kas atskaņots nepelnīti reti.
Pirmizrāde filmai "Grestomātija"
Rīt, 27. novembrī, plkst. 16 kinoteātra "Splendid Palace" Mazajā zālē pirmizrādi piedzīvos "VFS Films" un Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja radītā dokumentālā filma "Grestomātija". Muzeja simtgades pasākumu ainā Jāņa Grestes (1876–1951) devumu īpaši izceļ kā vienu no stūrakmeņiem, uz kuriem balstās mūsdienīga muzeoloģijas attīstība un profesionāla kultūras mantojuma pārvaldība Latvijā. Filmas radošā grupa: režisore Betija Zvejniece, scenārija autors Rvīns Varde, kinooperators Dāvids Smiltiņš, montāžas režisors Jēkabs Okonovs, producente Ilze Celmiņa.
Latvijas mākslas "ģimenes portrets"
"Ola Foundation" lielajā izstāžu zālē jau no 21. novembra līdz 14. martam apskatāma mākslinieku grupas izstāde "Pirmavoti", kas veltīta ģimenes saitēm un radošās pēctecības nozīmei Latvijas mākslā. Tā atklāj, kā dažādu paaudžu mākslinieki savos darbos veido kopīgu vizuālās identitātes lauku. Aptuveni sešdesmit dažādu mediju mākslas darbos atainots daudzslāņains un analītisks Latvijas mākslas "ģimenes portrets", kurā iezīmējas gan laikmeta nospiedumi, gan individuālu autoru rokraksti.
Izstādē iekļautas četrpadsmit mākslinieku ģimenes, kuru atlasi veidojusi kuratore Auguste Petre.
