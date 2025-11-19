Pagājusī teātra sezona — kritiķu acīm

Svētdien, 23. novembrī, latviešu teātra patriarha Eduarda Smiļģa 139. dzimšanas dienā Dailes teātrī pasniegs "Spēlmaņu nakts" balvas par veikumu 2024./2025. gada sezonā, arī balvas par mūža ieguldījumu, ko saņems Liepājas teātra aktrise Aina Karele un Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra aktieris Jakovs Rafaļsons.
Kas šobrīd notiek Latvijas teātra vidē – ar ko izskaidrojams Nacionālā izrāviens, cik spēcīgi šobrīd darbojas Valmieras un Liepājas teātri un Rīgas Jaunais teātris? Vai Latvijas režisori sevi cenzē savā politiskajā vēstījumā? Lai diskutētu par šiem un citiem jautājumiem, "Kultūrzīmju" organizētajā "zoom" diskusijā satikās "Spēlmaņu nakts" žūrijas locekļi: žūrijas priekšsēdētāja, teātra kritiķe un LTV kultūras žurnāliste HENRIETA VERHOUSTINSKA, teātra kritiķe un teātra pētniece ILZE KĻAVIŅA, teātra kritiķe un zinātniece ZANE RADZOBE, mākslas zinātņu doktore, valsts emeritētā zinātniece, Dr. art. emeritus GUNA ZELTIŅA, teātra režisors, aktieris un projektu vadītājs HERBERTS LAUKŠTEINS un māksliniece SANDRA KRASTIŅA.
Nacionālajam – īpaša stratēģija?
Kā jūs izskaidrotu Nacionālā teātra panākumus tieši iepriekšējā sezonā (21 nominācija)? Labākā režisora kategorijā ir nominēti divi LNT režisori – Matīss Kaža ar "Nacionālo kanālu" un Pēteris Krilovs ar "Ilgu tramvaju".
Henrieta Verhoustinska: Nacionālais teātris piesaista jaunos režisorus – NT ir "Smilšu cilvēks" (režisors Ralfs Liepa), "Zelta templis", "Ugunsseja" (abu izrāžu režisors Henrijs Arājs), "Dullais Dauka" (rež. Jurģis Lūsis) – šī izrāde ir nominēta kā Gada izrāde bērniem un/vai pusaudžiem. Jaunie režisori uzrāda rezultātus, strādājot ar aktieriem, kuriem ir labas lomas un arī nominācijas.
Herberts Laukšteins: To jau nevar vērtēt atrauti no vispārējās ainas – no tā, kāda bija iepriekšējā sezona Latvijas profesionālajos teātros. Domāju, ka tā, skarbi sakot, bija visai plakana. Tad var sakrist, ka kādam teātrim ir daudz nomināciju, bet tas nenozīmē, ka tajā viss ir ļoti spoži.
Guna Zeltiņa: Es gribētu pievienoties Henrietai, sakot, ka šie pārsteidzošie rezultāti ir teātra pareizas stratēģijas rezultāts. Starp jaunajiem režisoriem ir arī Paula Pļavniece ar izrādi "Mēs, Sālsvārnas salas vasarnieki", Matīss Kaža ar "Nacionālo kanālu" (nominēta kā Gada lielās formas izrāde). Tas viss ir mērķtiecīgas stratēģijas rezultāts, jo jaunie ienāk ne vien ar jaunu enerģiju, bet arī atdzīvina visu ansambli.
Man žēl, ka nominācijās neiekļuva tādi vidējās paaudzes režisoru darbi kā "Cilvēki laivās" (rež. Inese Mičule), ko uzskatu par ļoti nopietnu iestudējumu. Bet visus jau nevar nominēt. Es domāju, ka citiem teātriem būtu jāņem piemērs no Nacionālā teātra jauno režisoru piesaistē, jo šogad mums bijis arī ļoti liels studentu diplomdarbu piedāvājums. Ir arī vēl citi jaunie režisori, kurus redzējām bijušajās JRT telpās Tabakas fabrikā un Kurtuvē Valmierā. Citi teātri nav nemaz tik aktīvi, piesaistot jaunos režisorus. Tomēr tas jau nenozīmē, ka Nacionālais būtu 21 reizi labāks par citiem teātriem.
Zane Radzobe: Ja runa par Nacionālo teātri, tad efekts ir tajā, ka viņi ir ļoti neparedzami. Man liekas, ka tā ir, salīdzinot ar citiem teātriem, izteikti cita stratēģija, jo visur citur, ejot uz teātri, mēs ļoti skaidri zinām, kas mūs tur sagaida. Nacionālajā teātrī mūs var sagaidīt pilnīgi jebkas – visbiežāk labā nozīmē. Viņi ne visas olas ir salikuši vienā groziņā, un tas nenoliedzami patīk gan kritiķiem, gan skatītājiem.