Mūsdienu cilvēki vēlas, lai virtuves būtu ērtas, pielāgojamas dažādām vajadzībām, bet ne ar pārlieku sarežģītu dizainu. 

"Pāreja uz lielāku ikdienas daļas pavadīšanu virtuvē ir radījusi jaunu dizaina domāšanas veidu, kas novērtē funkcionalitāti un telpas daudzpusību," atzīmē IKEA interjera dizaina nodaļas vadītājs Dariuss Rimkus.

Modē – dabiski materiāli

Šā gada pavasarī Milānas dizaina nedēļas laikā viens no galvenajiem dizaina un dekorēšanas apskatniekiem Eiropā "Elle decor" akcentēja faktu, ka modē ir dabiskie materiāli un tādi tie būs arī pārskatāmā nākotnē. Mājas sirdī virtuvē tas var izpausties dažādos veidos: gan tiešā veidā – lietojot dabiskos materiālus, gan pastarpināti – izmantojot gaismekļus ar auduma abažūriem un taustei tīkamus dekoru materiālus.

Daudzi nozares eksperti pauduši viedokli, ka "cilvēki atkal vēlas siltumu". Sienas lampas, piekaramie gaismekļi vai pat vienkāršas galda lampas ar teksturētu auduma abažūru nodrošina šādu siltumu un veicina omulīgu atmosfēru, tāpēc auduma armatūra un citi maigi pieskārieni pārspēs cietās virsmas.

