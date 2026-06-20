Vai, ilgstoši lietojot uztura bagātinātājus, piemēram, vitamīnus, minerālvielas, iespējams kaitēt veselībai? Jautā Solvita Augšdaugavas novadā.
Atbild "Centrālās laboratorijas" ārste Marija Dončaka: "Jā. Lai gan tie bieži tiek uztverti kā "nekaitīgi vitamīni", pārmērīga vai nepārdomāta lietošana var radīt problēmas – īpaši, ja vienlaikus tiek lietoti vairāki preparāti vai cilvēkam ir hroniskas slimības. Organismam svarīgs ir līdzsvars. Gan pārāk maz, gan pārāk daudz minerālvielu vai vitamīnu var ietekmēt veselību, mijiedarboties ar zālēm. Piemēram, pārāk daudz magnija var radīt caureju vai sirdsdarbības traucējumus, pārmērīgs kālija daudzums var būt bīstams sirdij, liels D vitamīna daudzums var paaugstināt kalcija līmeni, bet dzelzs – kaitēt aknām un gremošanas sistēmai. Laboratoriskās analīzes palīdz šos riskus būtiski mazināt, jo ļauj noteikt, vai un cik liels ir deficīts, izvēlēties piemērotu devu, kontrolēt, vai līmenis nav kļuvis pārmērīgs, agrīni pamanīt blaknes. Der atcerēties, ka nespecifiski simptomi, piemēram, nogurums, matu izkrišana, slikts miegs, muskuļu sāpes, var būt saistīti arī ar vairogdziedzera slimībām, stresu, miega traucējumiem vai citām veselības problēmām, ne tikai ar vitamīnu un minerālvielu deficītu."
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