Latvijas visnotaļ piesātinātajā jāņusieru tirgū starp 12 uzņēmumiem – lielajiem piena pārstrādātājiem un zemnieku saimniecībām, kurām ir nepieciešamās atļaujas Līgo svētku mielasta galvenās sastāvdaļas ražošanai, ir pamanījies iespraukties arī mājražotājs Jānis Lapsa. 

Latvijā ražot sieru ar ķimenēm nav liegts nevienam, taču dēvēt to par jāņusieru drīkst tikai tie sierdari, kuri apņēmušies šo iecienīto piena produktu ražot pēc noteiktas, sensenas receptes, jo tas ir viens no septiņiem Latvijas aizsargātajiem produktiem, kas kopš 2015. gada ir iekļauts Eiropas Garantēto tradicionālo īpatnību produktu reģistrā.

Darbā iesaistās visa ģimene

Pirmos siera rituļus J. Lapsa sācis siet pirms vairāk nekā desmit gadiem pēc pirmās sievas Ivetas iniciatīvas, kura bija atradusi savas vecvecmāmiņas pavārgrāmatā recepti, kā pagatavot mājas sieru. Tas izdevies gana labs, tāpēc atzinīgus vārdus veltījuši visi, kas ēduši mājas virtuvē tapušo sieru. Radu, draugu, paziņu un kaimiņu pozitīvās atsauksmes iedrošinājušas pāri gan nopietnāk pievērsties mājražošanai, gan pilnveidot siera recepti. 2020. gadā Jānis no Lielvārdes pārcēlies uz Ogri pie tagadējās dzīvesbiedres un viņas ģimenes, kopā attīstot zīmolu "Lapsu mājas siers".

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