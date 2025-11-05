Novembris visā pasaulē un arī Latvijā tiek atzīmēts kā vīriešu veselības mēnesis. Tā galvenais mērķis ir atgādināt kungiem, ka rūpes par sevi ir nevis vājuma, bet gan brieduma un spēka pazīme. Tas ir īpaši būtiski, jo, salīdzinot ar sievietēm, vīriešu vidējais dzīves ilgums ir ievērojami īsāks.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, piemēram, 73 gadu vecuma vīriešu ir par 45% mazāk nekā sieviešu. Tādēļ Latvijas Urologu asociācija aicina ikvienu vīrieti parūpēties par savu veselību, neatliekot to uz vēlāku laiku.
Samazinās ne tikai dzīves ilgums, bet arī kvalitāte
“Pēdējo gadu laikā novērojam pozitīvu tendenci vīriešu veselības jautājumos – daļa kungu pie ārsta ir sākuši vērsties savlaicīgāk, negaidot nopietnus simptomus vai esošu slimību saasinājumus. Un tieši šiem kungiem varam veiksmīgi palīdzēt ne tikai atveseļoties, bet arī saglabāt un uzlabot kopējo vīrišķās dzīves kvalitāti. Tomēr, kā redzam, statistika joprojām ir nepielūdzama un cienījamā vecumā daudzas sievietes paliek vienas, bez partnera. Tas saistīts ne tikai ar novēlotu ārsta apmeklējumu, bet arī rūpēm par sevi. Vīrieši nereti biežāk patērē alkoholu, smēķē, piekopj neveselīga uztura paradumus. Tas ietekmē kopējo veselību, kā arī onkoloģisko saslimšanu attīstību,” skaidro Latvijas Urologu asociācijas prezidents. Dr. med. Juris Plonis.
Par vīriešu dzīves kvalitāti runā arī Eiropas Urologu asociācija.
Dati liecina, ka vīriešiem Eiropas Savienībā ir par 16 % augstāks vēža saslimstības līmenis un par 43 % augstāks mirstības līmenis nekā sievietēm.
Tas lielā mērā izriet no zemākas veselības pratības un novēlotas diagnostikas, tajā skaitā dēļ valsts uzstādījumiem. Piemēram, vīrieši nesaņem regulāru uzaicinājumu uz prostatas vēža skrīningu, no kura dzīvību ik gadu zaudē gandrīz 300 kungu.
Prostatas vēzis – klusais drauds vīriešu veselībai
“Prostatas vēzis ir viens no biežākajiem audzējiem vīriešu vidū, bet, atklājot agrīni, to var izārstēt pilnībā. Slimības viltība ir tās nemanāmajā sākumā – sākotnējās stadijās tai nav simptomu. Tiem parādoties, audzējs nereti jau ir progresējis. Regulāra, valsts apmaksāto PSA asins analīžu veikšana pēc 50 gadu vecuma, kā arī ikgadēji urologa apmeklējumi ļauj slimību atklāt laikus. Tas nereti nozīmē saudzējošu ārstēšanu un samazinātu komplikāciju risku. Piemēram, urīna nesaturēšanas vai erekcijas traucējumu. Ja ģimenē bijis prostatas vēzis, analīzes ieteicams veikt no 45 gadu vecuma,” uzsver Juris Plonis.
Ārsti arī atgādina, ka daļā no gadījumiem, prostatas vēzi nav nepieciešams ārstēt, tikai regulāri pārbaudīt slimības attīstību pie ārsta.
Tomēr, ja vīrietis saskaras ar kādu no šiem simptomiem, ieteicams griezties pie ārsta:
- biežāka urinēšana, īpaši naktīs;
- sāpes vai dedzinoša sajūta urinējot;
- asins piejaukums urīnā;
- sāpes muguras lejasdaļā, gurnos vai iegurnī.
Šie simptomi ne vienmēr nozīmē vēzi – tie var būt saistīti arī ar labdabīgu prostatas palielināšanos vai citām saslimšanām. Taču tos noteikti nevajag ignorēt.
Vīrieša veselība – ne tikai tur lejā
Latvijas Urologu asociācija atgādina, ka ikviena vīrieša veselība ir komplekss process un tajā jābūt iesaistītiem vairākiem veselības aprūpes speciālistiem.
“Vienkāršākais solis, kuru jebkurš vīrietis var izdarīt savas veselības labā, ir reizi gadā atrast laiku ģimenes ārsta apmeklējumam. Atkarībā no vecuma, vīrietim tiks nozīmētas gan nepieciešamās veselības pārbaudes un analīzes, gan ieteikts, kurus speciālistus nepieciešams apmeklēt. Visi mūsu orgāni ir savstarpēji saistīti un var gadīties, ka, piemēram, sirds un asinsvadu slimības vai cukura diabēts ietekmē arī veselību “tur lejā””, iezīmē Juris Plonis.
Tāpat jāatceras, ka veselība sevī ietver ne tikai fizisko pašsajūtu, bet arī emocionālo līdzsvaru. Pārmērīga slodze darbā, miega trūkums un nomācošas emocijas var būtiski ietekmēt ne tikai garastāvokli, bet arī imūnsistēmu, sirds un asinsvadu veselību.
Rūpēties par savu fizisko un emocionālo veselību nozīmē apzināti iekļaut ikdienā mazas, bet nozīmīgas darbības, kas palīdz uzturēt līdzsvaru:
- gulēt 6 līdz 8 stundas dienā;
- regulāri kustēties – ieteicamais sasniedzamais sporta un fizisko aktivitāšu apmērs ir mazāk intensīvas kustības 5 reizes nedēļā vai ļoti intensīvas kustības 3 reizes nedēļā. Mērķis būtu katram cilvēkam katru dienu veikt vismaz stundu fizisku aktivitāšu;
- atrast laiku hobijiem un aktivitātēm, kas sniedz gandarījumu;
- nepieciešamības gadījumā nebaidīties vērsties pie speciālista, tajā skaitā psihologa vai psihiatra.
Pats svarīgākais, jāatceras, ka rūpējoties par savu veselību, vīrietis rūpējas ne tikai par sevi, bet arī par tiem, kuriem viņš ir svarīgs – par ģimeni, bērniem, draugiem.
