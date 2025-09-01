Viedoklis: Kā mainīt attieksmi pret sirds veselību Latvijā?

Sirds un asinsvadu slimības ir galvenais mirstības cēlonis Latvijā – ik gadu sirds veselības problēmas noved pie aptuveni 16 tūkstošu cilvēku nāves jeb puses no visiem mirušajiem.
Māris Lapšovs, rezidents kardioloģijā Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, konsultē “Veselības centru apvienības” klīnikā “Aura”.*
Ar pētnieka entuziasmu, mūsdienīgu skatījumu uz sirds veselību un vēlmi palīdzēt pacientiem to saglabāt, aicinu pievērst sabiedrības uzmanību faktoriem, kas veicina tik augsto saslimstību ar sirds un asinsvadu slimībām Latvijā.
Lai gan Latvijā aizvien galvenais nāves iemels ir sirds un asinsvadu slimības, jāmin kāds pozitīvs aspekts – iedzīvotāju skaits vecumā virs 80 gadiem palielinās, tātad kopumā ir palielinājusies dzīvildze. Ja runājam tieši par kardiovaskulārajām slimībām, pacientu skaits līdz 60 gadiem ir samazinājies uz pusi salīdzinājumā ar to, kā bija pirms 20 gadiem.
Manuprāt, joprojām tomēr vērojama cilvēku neinformētība un arī vieglprātība. Klasisks piemērs ir par arteriālo asinsspiedienu un tā kontroli. Nereti notiek arī tā, ka hipertensijas pacientam ir izrakstītas zāles asinsspiediena pazemināšanai, taču viņš pārtrauc tās lietot, aizbildinoties ar sliktupašsajūtu, ko izraisījis medikaments. Pacientiem ir jāskaidro, ka no sajūtu izmaiņām nevajag baidīties, ka zāles vienmēr var pielāgot un tas ir jādara, apspriežot ar ārstu, nevis patstāvīgi pārtraucot medikamentu lietošanu vai mainot devu.
Apskatot analīžu rezultātus, cilvēki bieži vien neuztver nopietni par divām vienībām paaugstinātu holesterīna līmeni, jo īpaši tādēļ, ka nejūt simptomus. Taču tas var novest gan pie infarkta, gan citām smagām asinsvadu slimībām un nepieciešamības operēt.
Dažreiz samulsina arī references intervāli – rezultāts var būt normas robežās, taču katram atkarībā no riska faktoriem ideālais līmenis ir individuāls. Tāpēc ir svarīgi, lai rezultātus interpretē un pacientam izskaidro ārsts, un dažkārt varētu būt lietderīgi noskaidrot vairāku ārstu viedokļus. Ikdienas darbs ir pierādījis nepieciešamību pievērst pastiprinātu uzmanību pacientiem ar augstu holesterīna rādītāju un tiem, kam ir koronāra sirds slimība.
Kāpēc joprojām bīstamais vecums ir vīriešiem ap 50
Visticamāk, viens no iemesliem ir nevērīga attieksme pret savu veselību. Tiesa, ir arī zināms psiholoģisks moments, par ko jārunā un jāizglīto sabiedrība. Pieņemts, ka vīrieši nedrīkst atzīt, ka jūtas slikti vai kaut kas sāp, jo tas nozīmē atzīt savu vājumu. Nepietiekama sekošana līdzi savai veselībai ikdienā noved pie tā, ka pēkšņi kaut kas izšauj, piemēram, šķietami vesels vīrietis piedzīvo infarktu, kas pārsteidz ne tikai pašu, bet arī apkārtējos.