Daugavpils Rotko muzejā visas vasaras garumā, līdz pat 17. augustam, apskatāma gleznotāja, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Kaspara Zariņa (1962) personālizstāde "Pasaules kārtība"

Reklāma

No.1 ("Royal Red and Blue") 1954. gadā gleznotais Marka Rotko darbs paviršam vērotājam varētu šķist kā vienkārši noklāti krāsu laukumi, ja vien neņemam vērā faktu, ka, atrodoties tam pretī, skatītājs var piedzīvot teju pārpasaulīgu pieredzi, kas var būt pielīdzināma iegremdēšanai okeāna dzīlēs, spēcīgam saviļņojumam un teju dievišķām atklāsmēm. Rotko izteicās caur krāsu, un simboliski, ka Kaspara Zariņa izstāde notiek tieši šeit, Rotko muzejā, ņemot vērā, ka gleznotājs arī par savu galveno izteiksmes formu uzsver tieši krāsu, turklāt nekad tīru krāsu: "Es uzskatu, ka, krāsu uzliekot vairākkārtīgi, tā kļūst bagātāka un tas, kas ir apakšā, – tas darbojas uz āru, kaut ir neredzams, tāpat kā mūsu domas, ko mēs radām, citreiz neredzamas, bet tās var iespaidot citus," teic Zariņš. Savā jaunākajā izstādē meistarīgi gleznotie krāsu laukumi tiek radīti kārtās un slāņos, tie nav vienkrāsaini, bet gan ieklāti, izmantojot piecus līdz pat sešus dažādus toņus, šis fakts vien jau ir pietiekams, lai izstādi varētu mudināt apmeklēt – mākslas darbam skatītājs ir akūta nepieciešamība, mākslinieks ir dzīvs tikmēr, kamēr ir skatītājs, mākslas darbs – kamēr tiek skatīts.

Pasaules kārtība. "Ordo Mundi" – vēsta ekspozīcijas nosaukums, un reizē tas skan gan iedvesmojoši, gan atskurbinoši, ņemot vērā globālos apkārtpasaules notikumus. Izstādes kuratore Inga Šteimane Kaspara Zariņa mākslu dēvē par "ārkārtīgi kulturālu glezniecību, kas aptver gadsimtus un gadu tūkstošus", papildinot, ka viņa māksla dīvainā, neredzamā veidā rāda mums gan antīko pasauli, gan modernismu un laikmetīgo mākslu tā, it kā mēs skatītos dziļā dzidrā ūdenī un ieraudzītu tur pa slāņiem kārtotos visus šos kultūras iespaidus. Mākslinieks paliek uzticīgs glezniecībai pretēji laikmetīgās mākslas vispārējai iezīmei to uzskatīt par it kā aizgājušu un mazāk aktuālu mediju, katrā ziņā tā klasiskajā izteiksmes formā, piedāvājot skatītājam gan lielformāta, gan gradācijās mazākus darbus.

Izstādes ekspozīcija veidota no 38 gleznām, kas tematiski iedalāmas trīs grupās – ziedi jeb, kā Zariņš tos nodēvējis, "puķu daba", veiklie impresionistiskie strūklaku atveidojumi un figurālas kompozīcijas. Pēdējās, kurām doti trāpīgi nosaukumi, piemēram, "Sapulce. Spriedze", "Sapulce. Iespējams, pēdējās vakariņas" un "Sapulce. Līdzdalība" ir ar tiešu atsauci uz Svēto vakarēdienu, tomēr pats mākslinieks šajā gadījumā atzīst, ka reliģiskā tematika izvēlēta vien kā atsauce, nevis konkrēta tēma – Zariņš tās nosaucis par "sapulcēm", vedinot uz to, kā cilvēks mūsdienu pasaulē nemitīgi risina kādas problēmsituācijas, meklējot tām risinājumus, un tomēr izstāde nav antropocentriska. Kaspars Zariņš atzīmē, ka "izstāde ir par pasaules kārtību, jo patiesībā cilvēce tieši pašlaik vēlas šo pasauli sakārtot, bet tas nav tik vienkārši, tāpēc ka pasaule pati ir apjukusi, pasaule bieži vien nezina, ko viņa grib, un nezina, ko viņa dara. Tas ietver ļoti plašas lietas, mūsu cilvēciskās vērtības, mūsu vērtējumu par cilvēces vērtībām. Es gleznoju cilvēces vērtību skalu manā izpratnē."

Viena no gleznotāja jaunajām tēmām, proti, ziedi, parādās jau ekspozīcijas sākumā kā lielformāta ziedu gleznojums uz sarkana fona – "Puķu daba. Tulpes". Tā ir pirmā glezna, ko ieraugām, pirms vēl dodamies izstāžu zālē iekšā. Vēsturiski ziedi kalpojuši par visbiežāk apslēpto simbolu valodu un tikuši pētīti tieši apslēpta vēstījuma un nozīmes kontekstā. Bet kā ir šoreiz? Neviļus saskatu tajā svētās jaunavas Marijas aprises un formu, taču šis ir vien subjektīvas uztveres piemērs – dažreiz ziedi ir tikai ziedi, un tāpēc par manu favorītu šajā izstādē kļūst "kāršrozīšu" gleznas, vienlaikus atsaucot atmiņā igauņu mākslinieces Malles Leisas (1940–2017) botāniskos darbus, kas nesen skatīti iespaidīgajā mākslas centra "Zuzeum" rīkotajā izstādē "Ārpus rāmjiem: Leisa, Tabaka, Rožanskaite". Savukārt izstādē redzamās strūklaku gleznas pilnā mērā atklāj mākslinieka gadiem izstrādāto glezniecības tehniku – tieši šos darbus vēlams apskatīt tuvāk, aiz šķietamās vienkāršības to attēlojumā slēpjas bagātīgi krāsu triepienu uzslāņojumi, kas raksturīgi impresionistu virziena glezniecībai, izmantojot plašu krāsu spektru, kas saskatāms, vērojot gleznu tuvumā, taču veido lielu kopumu, no gleznas atkāpjoties. Šo mākslinieka tehnisko prasmju un naratīva izvirdumu vislabāk apskatīt, atrodoties izstāžu zāles vidus daļā, tieši te skatītāja acīm paveras viss strūklaku gleznu ansamblis, kas poētiski nodēvētas dažādu krāsu vārdos – "Strūklaka. Kobaltzila", "Strūklaka. Ultramarīns", "Strūklaka. Gandrīz melna" un "Strūklaka. Zili zaļa", kā arī "Strūklaka. Lašu krāsā", "Strūklaka. Jūras zilā".

Izstādi papildina arī neliela formāta pieredzējušam Kaspara Zariņa mākslas darbu skatītājam zināmais un jau pazīstamais Pedanta tēls – tas parādās ārkārtīgi krāsu attiecību bagātīgās un smalkjūtīgās, taču vientulības caurstrāvotās kompozīcijās te ar suni, te ar mēnesi debesīs, taču nemainīgi tuvāku vai tālāku horizonta līniju. Šī horizonta līnija uzsvērta arī vērienīgākajā no ekspozīcijas figuratīvajām kompozīcijām "Sapulce. Sarkanā līnija", kas rotā arī izstādes baneri muzeja fasādes ārpusē – lidojošas zivis, kas vedina uz domām par cilvēces dvēselisko aspektu, gleznā jūtams norādāmais virziens, un cilvēki tajā nav vienkārši peldētāji.

Un visbeidzot – krāsa. Krāsa nav nejauša, tai piešķirts kāds virsuzdevums un to savstarpējās saspēles un attiecības gleznotāja darbos ir smalkas, niansētas un pārdomātas, tās ir trāpītas ne tikai laukuma veidolā uz audekla, bet arī saturiski, pastiprinot darba vēstījumu.

Aptauja Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu? Bez maksas, bet ar reklāmām, piekrītot nodot savus portāla lietošanas paradumu datus trešajām pusēm Būtu gatavs/-a maksāt 10 - 15 € mēnesī, lai lasītu visu saturu bez reklāmām Būtu gatavs/-a maksāt 5 - 7,50 € mēnesī, lai lasītu visu saturu ar ierobežotu reklāmu skaitu Apskatīt rezultātus