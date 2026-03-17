Valdība otrdien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz sadalīt 2026. gadā piešķirto finansējumu 1,53 miljonu eiro apmērā lauksaimniecības un zivsaimniecības tirgus veicināšanas pasākumiem, kā arī ieviest jaunu atbalsta pasākumu - ilgtspējīgu pārtikas produktu tirgus veicināšanu.
Ministrijā norāda, ka 2026. gadā Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs, izņemot izstādi "Riga Food", un dalībai tajās būs pieejami 600 000 eiro, ilgtspējīgu pārtikas produktu tirgus veicināšanai - 541 700 eiro, līdzfinansējumam dalībai starptautiskajās lauksaimniecības un pārtikas izstādēs ārvalstīs - 200 000 eiro, piekrastes zvejniecības attīstības mārketinga programmas īstenošanai - 100 000 eiro, bet līdzfinansējumam dalībai kopstendos - 88 000 eiro.
ZM skaidro, ka arvien lielāka uzmanība tiek veltīta lauksaimniecības un pārtikas tirgus ilgtspējas jautājumiem. Patlaban tiek īstenoti pasākumi, kas veicina ilgtspējīgu produktu tirgus attīstību, kā arī plānoti pasākumi nākotnē.
Ministrijā atzīmē, ka būtu lietderīgi apvienot minētos pasākumus. Tādēļ papildus 2026. gadā ir nepieciešams ieviest jaunu atbalsta pasākumu - ilgtspējīgu pārtikas produktu veicināšanu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu