Lai veiktu vecuma pārbaudi, iegādājoties preces ar vecuma ierobežojumu, mazumtirgotājs "Rimi" savos veikalos ievieš iespēju apstiprināt vecumu, izmantojot Smart-ID identifikāciju.
Jaunais digitālais risinājums ir pieejams veikalu pašapkalpošanās kasēs.
Kā informē uzņēmumā, Smart-ID risinājums ir ieviests visās Baltijas valstīs un ietaupa pircēju pavadīto laiku pašapkalpošanās kasēs, vecuma pārbaudei veltot 15 sekundes.
“Ikdienā redzam, ka vidēji 15-20 % no visiem pirkumiem ir nepieciešama vecuma pārbaude un kopumā no visām situācijām, kad pircējam palīdz konsultants, 60 % gadījumu ir tieši vecuma pārbaude, kas ir samērā liels darbinieku resursa patēriņš. Turpmāk pircējiem būs iespēja ātri un vienkārši apstiprināt savu vecumu, bet darbinieki varēs pievērst uzmanību citiem uzdevumiem, koncentrējoties uz veikala un klientu iepirkšanās pieredzes uzlabošanu,” skaidro Rimi Baltic digitālās attīstības direktore Liene Perija.
Smart-ID vecuma verifikācija ir kā papildus iespēja paralēli jau ierastajai dokumentu pārbaudei.
Ja pircējs vēlas iegādāties preces ar vecuma ierobežojumu, piemēram, alkoholiskos vai enerģijas dzērienus, pašapkalpošanās kases ekrānā pirms apmaksas jāizvēlas starp divām vecuma pārbaudes iespējām – manuāla darbinieka pārbaude vai Smart-ID risinājums.
Izvēloties jauno digitālo risinājumu, pircējam ar viedtālruņa palīdzību jānoskenē ekrānā redzamais QR kods ar vienu no trim pieejamajiem veidiem: ar viedtālruņa kameras funkciju un Rimi vai Smart-ID lietotnēm. Pēc tam process ir tāds pats, kā veicot ierastu verifikāciju ar Smart-ID – pircējam jāievada PIN1 kods un jāapstiprina darbība. Kopējais vecuma pārbaudes process aizņem tikai 15 sekundes.
Lai verifikācija darbotos bez aizķeršanās, pircējiem savā viedtālrunī ir jābūt derīgam Smart-ID kontam.
Svarīgi atzīmēt, ka Rimi neglabā pircēju datus – nepieciešamā informācija vecuma verifikācijai uzreiz pēc pirkuma tiek dzēsta.
Šāda vecuma pārbaudes metode aizvadītajā decembrī tika ieviesta arī Rimi veikalos Igaunijā un Lietuvā. Pašapkalpošanās kasēs to izvēloties vidēji 40 % pircēju. Šogad vien šo iespēju ir izmantojuši100 tūkstoši pircēju.
Rimi Latvia ir pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmums Latvijā ar vairāk nekā 140 dažādu formātu veikaliem visā Latvijā(Rimi Hyper, Rimi Super, Rimi Mini un Rimi Express). Kopš 2019. gada darbību uzsācis arī Rimi e-veikals, nodrošinot produktu iegādi internetā un piegādi vairākos Latvijas reģionos. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 5600 darbinieku. Rimi Latvia ir daļa no uzņēmuma Rimi Baltic, kas apvieno vairāk nekā 290 Rimi veikalu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
