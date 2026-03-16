Bioloģisko piena govju ganāmpulku ar simt slaucamām govīm Latvijā pērn bijis par pieciem vairāk nekā gadu iepriekš, ziņo Lauku atbalsta dienestā. Neraugoties uz to, kopējais iepirktā bioloģiskā piena daudzums salīdzinājumā ar 2024. gadu samazinājies par vairāk nekā deviņiem procentiem.

Vislielākais vidējā izslaukuma rādītājs pērn bijis kādai Balvu novada fiziskajai personai piederošā bioloģiskajā ganāmpulkā ar četrām slaucamajām govīm – tur vidēji slaukti 11 349 kilogrami piena no govs. Kopējais piena tauku daudzuma rādītājs bijis vidēji 584,7 kilogrami, bet kopējais vidējais olbaltumvielu rādītājs – 397,3 kilogrami. 

Salīdzinājumam – gadu agrāk šā topa līderim, kāda Ludzas novada fiziskajai personai piederošajā ganāmpulkā ar trim slaucamajām gotiņām, vidējā izslaukuma rādītājs bijis būtiski lielāks – 12 471 kilograms piena.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē