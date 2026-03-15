Amerikāņu lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Precision Planting", kas ir AGCO struktūrvienība, ieviesis savu jauno 'ArrowTube' sistēmu vienmērīgākai un efektīvākai kukurūzas sējai.
Pēc ražotāja teiktā, jaunā sēklu orientācija labāk atbilst sakņu un asnu dabiskajai augšanai. Mašīna pārmaiņus virza sēklas vagā, saglabājot sēklas pareizajā pozīcijā, pat strādājot ar lielu sēšanas ātrumu.
Šī sēšanas metode nodrošina lapu augšanu perpendikulāri rindai.
Tas ļauj kultūraugiem efektīvāk izmantot gaismu, kas savukārt veicina agrāku rindu aizvēršanos un lielāku ražu.
ArrowTube sistēmu var uzstādīt ne tikai uz jaunām, bet arī esošajām sējmašīnām.
