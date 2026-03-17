Atzīmējot alus darītavas 45 gadu jubileju, darītava "Bauskas alus" piedāvā īpašu jaunumu, -mucu alu “Klasika”, kas, sākot ar martu, pieejams stikla pudelēs vairākās tirdzniecības vietās visā Latvijā.
Kā informē uzņēmumā, alus "Klasika" līdz šim bija pieejams mucās dažādos restorānos.
Alus "Klasika" ir lager veida alus, kas radīts, balstoties ilggadējās Bauskas alus darītavas tradīcijās. Svinot darītavas pirmsākumus, “Klasikai” izstrādāts arī īpašs iepakojuma dizains, kas tapis, iedvesmojoties no 1983. gada vēsturiskās etiķetes.
"Ieviešot jauno Bauskas "Klasiku", svinam augsto alus kvalitāti un stiprinām zīmolu, nodrošinot tā pēctecību nākamajiem gadiem. Esam ieguldījuši daudz darba un zināšanu izstrādājot jauno alu un ceram, ka tas atmaksāsies ar gardēžu novērtējumu”, jauno produktu komentē “Bauskas alus” valdes loceklis Nils Kazaks.
Līdz ar ražotni, jubileju atzīmē arī Bauskas īpašais alus raugs, kas nodrošina alusgaršu 45 gadu garumā.
"Bauskas alus" ir viena no retajām ražotnēm, kur alus raudzēšanā joprojām tiek piekopta sena metode – raudzēšana atvērtajos kublos.
Atvērtās raudzēšanas metode nozīmē alus rūgšanas procesa mijiedarbību ar apkārtējo vidi, tādējādi alum piešķirot “īpašo Bauskas garšu”. Atvērtā raudzēšanas metode tiek izmantota arī citu patērētāju iemīļoto produktu - “Bauskas Gaišais Speciālais” un “Bauskas Tumšais Speciālais” raudzēšanā. Radot ”Klasiku” Bauskas alus produktiem raksturīgais garšas dziļums papildināts ar izteiktāku apiņu rūgtumu un līdzsvarots ar vieglu iesala saldumu, ar vieglām medus, žāvētu rozīņu un vīģu niansēm.
“Bauskas alus salīdzinoši reti laiž klajā jaunus produktus un katrs šāds lēmums ir rūpīgi pārdomāts. Ar “Klasiku” vēlējāmies apvienot darītavas labākās tradīcijas ar 45 gados uzkrātajām zināšanām, radot alu, kas ir uzticīgs klasiskajām vērtībām un vienlaikus piedāvā jaunas nianses”, stāsta ilggadējā vadošā alus meistare Valentīna Ribakova, kura darītavā strādā jau 14 gadus. Viņa savulaik pārņēmusi pienākumus no darītavas dibinātāja un recepšu autora Kārļa Zālīša, iezīmējot paaudžu pēctecību.
Sākot ar 2026. gada martu, Bauskas alus “Klasika” pievienojas esošajam produktu klāstam un būs pieejama vairākās tirdzniecības vietās Latvijā, vienlaikus turpinot papildināt arī restorānu mucu alus piedāvājumu.
"Bauskas alus" reģistrēts 1999.gadā, pamatkapitāls ir 932 064 eiro. "Bauskas alus" vienīgā īpašniece ir SIA "Lāčplēša alus", kura pieder SIA "Cido Grupa". "Cido Grupas" lielākā īpašniece ir Dānijas "Royal Unibrew" (99,99%).
