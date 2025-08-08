7. augustā Dzintaru koncertzālē uzstājās populārais komiķis Maksims Galkins, kurš atklāja, ka šovasar Jūrmalā, braucot ar velosipēdu, viņu notriekusi automašīna. "Esmu spēcīgu pretsāpju līdzekļu ietekmē, tāpēc, ja mans sniegums būs lēnāks vai nedaudz amatierisks, lūdzu, piedodiet – tā nav mana vaina," teica komiķis.
49 gadus vecais mākslinieks pastāstīja, ka, braucot pa Vidus prospektu, no sānceļa uz galveno ceļu strauji izbrauca automašīna, kas ar viņu sadūrās. Galkins norādīja, ka ievērojis visus satiksmes noteikumus, bijis ekipēts ar ķiveri un pirms brauciena alkoholu lietojis nebija.
"Priekšā man izskrēja kāda autovadītāja ar savu Volkswagen, un es ar savu labo pirkstu – to pašu, ar kuru aicinu iegādāties biļetes – izsitu mašīnai logu. Šis pirksts cieta smagi, jo stikls pārgrieza artēriju un cīpslas," stāstīja mākslinieks.
Galkins ironiski piebilda, ka savu pirkstu nodēvējis par Pēteri Pirmo, jo tas "izcirta logu uz Eiropu", un atzīmēja, ka ir priecīgs, ka negadījums notika Latvijā, kur varējis vieglāk komunicēt, pat ja smagos brīžos lietoti tie paši krievu izteicieni, kas ir pazīstami arī latviešu valodā.
Neskatoties uz nopietnajām traumām, Galkins turpināja sniegt koncertu skatītāju pilnajā zālē – biļetes tika izpārdotas ilgi pirms pasākuma.
