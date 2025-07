Lai ikviens varētu izsekot sava mājokļa enerģijas patēriņam un tā efektivitātei, AS "Sadales tīkls" ("ST") ieviesis jaunu tiešsaistes pašapkalpošanās rīku, kas ļauj novērtēt, cik pilnvērtīgi tiek izmantots mājokļa elektrības pieslēgums.

Jaunais rīks pieejams "ST" mājaslapas sadaļā "Energo barometrs". Ievadot sava elektrības pieslēguma tehnisko informāciju un ikmēneša patēriņu, var noskaidrot, vai mājsaimniecībai jau ar esošo pieslēguma jaudu ir potenciāls plašākai elektrifikācijai, piemēram, pārejai uz elektrību ēdiena gatavošanai vai apkurei. Tāpat rīks sniedz iespēju salīdzināt savu patēriņu ar citām mājsaimniecībām, kas izvēlējušās tādu pašu elektrības pieslēgumu, kas var palīdzēt pieņemt izsvērtākus lēmumus par energoresursu izvēli nākotnē.

Līdzīgu risinājumu jau vairākus gadus piedāvā AS "Latvenergo". ""Elektrum" klientiem ir pieejama bezmaksas energoefektivitātes programma "Energo pulss", kas palīdz labāk izprast elektrības lietošanas paradumus. Tā sniedz iespēju salīdzināt savu patēriņu ar līdzīgām mājsaimniecībām, uzzināt konkrētā mājokļa "Energo pulss" indeksu un saņemt ikmēneša ieteikumus energoefektivitātes uzlabošanai. Programmu līdz šim izmantojuši jau vairāk nekā 30 tūkstoši klientu," stāsta "Elektrum" Enerģijas centra vadītāja Sanita Bilzena, atzīstot, ka "ST" izstrādātais "Energo barometrs" veicina plašāku skatījumu uz mājsaimniecības enerģijas risinājumiem – tas palīdz izvērtēt izmantoto pieslēguma un energoresursu kombināciju no tehniskā viedokļa. "Abi rīki viens otru lieliski papildina – "Energo pulss" fokusējas uz lietošanas paradumiem un ikdienas ieradumiem, savukārt "Energo barometrs" izgaismo tehniskās iespējas un to potenciālu, vērtē S. Bilzena, aicinot izmantot abus rīkus kā vērtīgu atbalstu ceļā uz pārdomātu, ilgtspējīgu un ekonomiski izdevīgu saimniekošanu.

"ST" aicina mājsaimniecības izvērtēt elektroenerģijas patēriņa efektivitāti, vēršot uzmanību, ka pāreja uz elektrību kā vienīgo energoresursu mājoklī var sniegt gan finansiālus, gan praktiskus ieguvumus. "Piemēram, elektriskā plīts ir drošāka – nav atklātas liesmas vai gāzes noplūdes risku un, kas nav mazsvarīgi, tā gatavošanas procesā rada mazāk tauku un sodrēju nosēdumu, ir vieglāk kopjama. Samazinot energoresursu daudzveidību mājoklī un kā ilgtspējīgāko izvēloties elektrību, arī fiksētā mēneša maksa jāmaksā tikai par viena energoresursa pieslēgumu," uzsver "ST".