Sagaida valsts līdzdalību

"Raugoties uz Baltijas AER tirgu kopumā, redzama būtiska atšķirība valsts atbalsta mehānismā. Lietuvā un Igaunijā valdības ir izstrādājušas konkrētus instrumentus, piemēram, līgumu par cenu starpību mehānismu atkrastes vēja parkiem un ilgtermiņa elektrības pirkuma līguma iespējas mājsaimniecībām un mazajiem ražotājiem. Latvijā valsts atbalsta sistēma šobrīd nav tik skaidri definēta, taču tiek sperti soļi mājsaimniecību atbalstā saules paneļu un uzkrājošo tehnoloģiju uzstādīšanā," vērtē B. Lāce, norādot, ka Latvijā ir jūtams sabiedrības pretestības pieaugums, ko daļēji ir veicinājusi kavēšanās vienotas enerģētikas stratēģijas izstrādē un tās izskaidrošana sabiedrībai. "Tas kontrastē ar situāciju Lietuvā, kur daudzi parki jau ir izbūvēti un sabiedrības informētība ir augstāka," secina "Ignitis Renewables" vadītāja Latvijā.

Jautāta, kādas ir lielākās problēmas un izaicinājumi Latvijas tirgū, viņa teic, ka tikai šīs vasaras sākumā esot iepazīstināti ar valsts ilgtermiņa enerģētikas stratēģiju. Faktiski tas nozīmē, ka uzņēmēji, AER projektu attīstītāji, līdz šim ir darbojušies bez šī kopējā valstiskā redzējuma ietvara. B. Lāce atzīst, ka bez valsts aktīvas līdzdalības komunikācijā ar sabiedrību uzņēmumiem nākas uzņemties lielāko skaidrošanas un dialoga daļu, kas ne vienmēr ir pietiekama un nereti fragmentāra.

"Lai veidotu pozitīvu attieksmi pret AER projektiem, nepieciešama mērķtiecīga, datos balstīta komunikācija, skaidrojot gan ieguvumus, gan vides ietekmes novērtējumu procesu, īpaši reģionos, kur notiek būvniecība. Uzticības stiprināšana un aktīvs dialogs palīdz mazināt bažas par iespējamu ietekmi uz vidi vai cilvēku labsajūtu," secina B. Lāce.

Buksē iekārtu piegāde

"Tirgus niša aug, taču vairāk pēc inerces – tiek pabeigti iesāktie saules parku projekti, kas ir saņēmuši nepieciešamo finansējumu. Daudzi no attīstības stadijā esošajiem projektiem cenšas mainīt savu profilu uz hibrīdrisinājumu, kas apvieno saules enerģijas ražošanu ar uzkrājošajām baterijām. Šī brīža situācijā, īpaši pēc nesenās Baltijas valstu pievienošanās Eiropas energosistēmai, zaļās infrastruktūras objekti ar uzkrājošajām baterijām ilgtermiņā spēj nodrošināt energoapgādes stabilitāti. Arī mēs šobrīd strādājam pie esošo saules parku papildināšanas ar baterijām," informē investīciju uzņēmuma "Merito Partners" līdzdibinātājs un vadošais partneris Miks Janvars.

Savukārt K. Novickis norāda uz problēmām, kas šobrīd ietekmē SES projektu attīstību: "Globālā mērogā izaicinoši ir iekārtu piegādes termiņi, īpaši transformatoriem, kas var aizņemt pat līdz gadam, kā arī kabeļu, invertoru, konstrukciju un citu materiālu izmaksas un piegādes. Lokālā mērogā ietekme ir projektu saskaņošanas procesam ar zemju īpašniekiem, blakus esošās infrastruktūras īpašniekiem un būvvaldēm."

Jautāts, kad Latvijā varētu tikt sasniegti griesti saules parku būvniecībā, viņš teic, ka to regulēs tirgus ar pieprasījumu, proti, elektroenerģijas patēriņu. "Biržas cena atspoguļo piedāvājuma un pieprasījuma krustošanās punktu – ja piedāvājums ir liels, bet pieprasījums mazs, tad cena likumsakarīgi ir zemāka. Saulainās dienās arvien biežāk parādās enerģijas pārprodukcija, kas atspoguļojas biržas cenā, radot zemu vai negatīvu elektroenerģijas cenu," rezumē K. Novickis.

Pārvades sistēma vilina ar brīvo jaudu

Par to, ka Latvijā šobrīd aktīvi notiek lieljaudas SES attīstība, liecina fakts, ka kopumā 17 saules projektiem ar kopējo jaudu vairāk nekā 1600 MW, tostarp hibrīdprojektiem, ko veido saules parks ar baterijām vai saules un vēja parks, notiek pieslēguma izbūve pie pārvades tīkla.

"Kopējā rezervētā jauda pie pārvades tīkla saules parkiem un saules hibrīdprojektiem pārsniedz 3000 MW," informē "AST" valdes loceklis Arnis Daugulis, atzīstot, ka Latvijā un visā Baltijas jūras reģionā kopumā sagaidāma ievērojama AER pieslēgumu attīstība un līdz ar to arī AER saražotās enerģijas pieaugums. "Sistēmas drošuma un stabilitātes nodrošināšanai tam nepieciešams vairāk balansēšanas jaudas. Lai turpmākajā desmitgadē nesamazinātos Latvijas elektroenerģijas sistēmas drošums un stabilitāte, svarīgi nodrošināt Latvijas esošo ģenerācijas jaudu nesamazināšanos un tādu jaunu ģenerācijas jaudu attīstību, kas varētu piedalīties arī balansēšanas tirgū, nodrošinot balansēšanas pakalpojumus un gūstot papildu ienākumus," uzsver A. Daugulis.

Patlaban dalībai balansēšanas tirgū savas iekārtas kvalificējuši vairāk nekā desmit tirgus dalībnieki no Baltijas, tostarp četri no Latvijas. Šajā sarakstā atrodamas gan termoelektrocentrāles un hidroelektrostacijas, gan saules un vēja parki, kā arī baterijas. Tehniskās atbilstības izvērtēšanas procesā Latvijā ir 34 resursi ar dažādu pieejamo jaudu, no kuriem lielāko daļu veido tieši saules elektrostacijas.

Lai elektroenerģijas pārvades sistēma tiktu efektīvi izmantota un samazinātu riskus sistēmas balansēšanai, optimālākais risinājums ir sabalansēts ražošanas portfelis. To veicinās arī elastīgais pakalpojums – tas ir jauns pārvades sistēmas pakalpojums, kam atjaunīgo elektrostaciju attīstītāji var rezervēt jaudas no šī gada 2. jūnija. Jaunu AER elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam elastīgā pakalpojuma ietvaros brīvā jauda sasniedz 5860 MW. Ievērojamais brīvās jaudas apjoms AER attīstībai veidojas, ņemot vērā attīstītāju atbrīvotās jaudas līdz 2025. gada 30. aprīlim un dažādu elektroenerģijas ģenerācijas iekārtu ražošanas profilu savstarpējo savienojamību. Lai novērstu tīkla pārslodzes, Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi paredz, ka nepieciešamības gadījumā "AST" var jaunajiem pieslēgumiem ierobežot elektroenerģijas nodošanu pārvades tīklā līdz 10% no laika gada ietvaros, neizmaksājot kompensācijas.

"Pieaugot AER jaudām, Latvijai ir būtiski nākotnē attīstīt arī starpsavienojumus ar citām valstīm, piemēram, Igauniju, Zviedriju, Vāciju un Lietuvu, kā arī turpināt investīcijas iekšējā 330 kV pārvades tīkla pastiprināšanā," norāda A. Daugulis.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".