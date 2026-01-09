Ādažu pusē aizturēts autovadītājs smagā alkohola reibumā, kurš ar automašīnu devās uz veikalu pēc pelmeņiem. Alkometrs viņām uzrādīja vairāk nekā trīs promiļu reibumu. Vīrietis sniedza vairākus attaisnojumus par lēmumu sēsties pie stūres, taču konstatēto pārkāpumu skaits izrādījās ievērojams, ziņo raidījums "Degpunktā".
Likumsargu pārbaudes laikā noskaidrots, ka dzērājšofera vadītājai "Opel" automašīnai nav izieta tehniskā apskate, kā arī nav iegādāta obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Autovadītājs atzina, ka nepieciešamie dokumenti nav nokārtoti, vienlaikus norādot, ka devies uz veikalu pakaļ pelmeņiem.
Uz jautājumu par alkohola lietošanu vīrietis sākotnēji noliedza, ka būtu dzēris, apgalvojot, ka alkohols lietots iepriekšējā vakarā. Kļuva arī zināms, ka viņam nav pat transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Vēlāk viņš tomēr atzina, ka lietojis pašbrūvētu alkoholu. Pārbaudē tika konstatēts 3,30 promiļu reibums.
Ņemot vērā pārkāpumu kopumu, uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Aizturētais lūdza likumsargus to nedarīt, tomēr tika norādīts, ka viņam jau iepriekš bijusi krimināllieta par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Beigu beigās vīrietis atzina, ka no rīta tomēr lietojis degvīnu, lai gan, pēc paša teiktā, tikai nelielā daudzumā.
