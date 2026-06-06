Ūdens uzkrāšanas un izmantošanas veidi ir ļoti dažādi. Sākot no dzirnavu aizsprostiem, senās Romas akveduktiem un beidzot ar militārām fortifikācijām. Sākot no maza piemājas dīķa lopu dzirdināšanai, beidzot ar dekoratīviem zivju dīķīšiem pagalmā. Instinktīva tieksme pēc ūdens ir tik stipra, ka pat savā mājoklī cilvēki tur stikla burbulī daļiņu iesprostotas ūdens pasaules – akvārijus.

Saimniekošanai un romantikai

Latvijā dīķi ir pazīstami no sendienām. Daudzas mākslīgi veidotas dīķu sistēmas pastāv jau tūkstošiem gadu. Mūsdienās ūdenstilpes smalki dala pēc to lieluma un izmantošanas mērķa. Dīķa nozīme dažādos saimniekošanas veidos nedaudz atšķiras pēc mērķa, funkcijām un attieksmes pret ainavu un ekosistēmu. Dīķa izmantošanas akcenti nedaudz atšķiras mūsdienu zemnieku saimniecībās, bioloģiskajās, biodinamiskajās un permakultūras saimniecībās.

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