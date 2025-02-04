Mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne stāsta par februārī piedzīvotajiem kultūras redzējumiem.
Ne vienmēr jābrauc pāri trejdeviņām jūrām, jāapceļo svešas zemes, lai gūtu krāšņus iespaidus, saviļņojošus piedzīvojumus un vērtības, kuras dara labākus, saprotošākus, sev un pasaulei atvērtākus. Pietiek no pilsētas centra pārbraukt pāri Daugavai, pārkāpt Latvijas Nacionālās bibliotēkas slieksni, lai katrā no 12 stāviem satiktos ne tikai ar rakstu zīmēm grāmatās, periodikā, citos iespieddarbu veidos, klausītos un skatītos audio, video ierakstus, lekcijas, koncertus, piedalītos dažādos kvalitatīvos un izglītojošos pasākumos. Nacionālā zinību krātuve teicami pilda savus pamatuzdevumus un attīstības principus.
Daudzpusība. Daudzveidība. Drosme
Februārī aizslidinājos uz Gaismas pili, jo biju nolēmusi vienu dienu veltīt, lai iepazītu, saprastu, bagātinātos trīs jaunās ekspozīcijās. Jāpiebilst, ka ilgu gadu garumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā iekārtotās izstādes ir ne tikai piesātinātas ar rūpīgi atlasītiem, komentētiem eksponātiem, bet aizvien pārliecina, iepriecina arī ar nevainojamu māksliniecisko jaunatklāsmi. Par to liecina arī fakts, ka divas no izstādēm nominētas "Latvijas Dizaina gada balvai 2026" – "Tiesības uz bibliotēku" (līdz 28. februārim) un "Birkerts. Bibliotēkas. Gaisma" (līdz 26. septembrim).
Pirmkārt, interesēja Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas studentu tekstilgrāmatu izstāde "Taustāmie stāstījumi" (6. februāris–6. aprīlis) ēkas pirmajā stāvā, Oranžērijā. Daļu darbu biju jau redzējusi ziemas sesijas skatē, bet atkārtoti pārliecinājos, cik radoši ir mācību programmas uzdevumi un neizsmeļami iztēles, domu, izjūtu materializējumi studentu, nodaļas absolventu un pedagogu darbos. Izstādes tapšanā un labskatāmībā lieli nopelni kuratorēm: docētājām Elīnai Ģībietei, Diānai Janušonei, arī Ūnai Laukmanei, Elīnai Veilandei-Apinei.
Daudzpusība. Daudzveidība. Koncepti. Drosme. Prasmes. Negaidītības formā un vēstījumā. Tā dažos vārdos var raksturot ekspozīcijas kopskatu un katras autores individuālo izpratni par grāmatu. No šķiedras mākslas materiāliem (piemēram, trikotāža, džuta, poliesters, dzija, koks, filcs u.c.) un tehnikām (sietspiede, izšuvums, sublimācijas druka, zīmējums, batika u.c.) tapuši izstādes eksponāti, kurus katrs var paņemt rokās, šķirstīt un ielīksmoties, kā paplašinās tradicionālie priekšstati par grāmatu un laikmetīgo mākslu. Starptautiskajā izstāžu praksē šādas mākslas izteiksmes iespējas nav jaunums, bet Latvijā tekstilgrāmatu kopskate redzama pirmo reizi un dod daudz impulsu kā profesionāļiem, tā atšķirīga vecuma skatītājiem.
Droši varu ieteikt soļot uz pārsteigumu zemi kopā ar bērniem. Ļaut viņiem sajust materialitāti, prasmi šķirstīt grāmatas lapu pēc lapas, aplūkot zīmējumu un teksta savstarpējās attiecības, sajust, ka mākslas izstādes un mākslas darbi ļauj atbrīvoties, iesmieties; studentiem samērot katram savas dzīves notikumus, domātprasmi, stāstījuma izklāstu ar vienaudžu pieredzi un mākslinieciskās valodas krāsainību. Un kādam varbūt rast iedrošinājumu nākamās profesijas izvēlē.
Sējumi ar mūžīguma notīm
Otrkārt, iekšējs mudinājums un vēlēšanās pēc iespējas ātrāk redzēt Latvijas Grāmatsējēju un ādas dizaina asociācijas sadarbībā ar Igaunijas dizaineru – grāmatsējēju apvienību – veikto unikālo kopprojektu "In principio. Vārds Arvo Perta mūzikā" (6. februāris–4. maijs) pilnībā veldzēja acu prieku un savienojās ar neaizmirstamiem skanējumiem dižā komponista 90. dzimšanas dienas koncertos pērn. 70 oriģinālsējumi katrs savā veidā atgādināja ne tikai par mākslu saplūsmes iespējām, bet rādīja arī filigrāno amata prasmi. Mākslinieciski grāmatu iesējumi, manuprāt, ir viena no augstākajām cilvēka garīgās darbības sfērām "roku darba" atzarojumos. Jo amata virtuozi savās labākajās izpausmēs, ar izdomu un pietāti pret autoru, tekstu, grāmatu kopumā piešķir sējumam mūžīguma notis. Iesiešanas veidu nosaukumi vien skan kā koncertīnas aicinājums vai flautas vilinājums – spirāļu sējums, bizantiešu, leporello, samariešu, beļģu, koptu... nemaz nerunājot par taktilām sajūtām, kas rodas, paņemot kazu smalkādas maigumu rokās pretstatā ieņurkātam 1 mm biezuma kartona ikdienišķumam.
Tiesa, uz Rīgu ir atceļojusi tikai daļa no plašās (148 autori no 19 valstīm) izstādes "Scripta manent VII", kas aizvadītā gada rudenī bija iepazīstama Tallinā, Igaunijas vēstures muzejā. Tajā mūsu valsti pārstāvēja Biruta Auna, Liene Eltermane, Inga Galvāne, Ilizane Grīnberga, Lolita Katkovska, Agate Lazdiņa, Agnese Lietuviete, Dace Pāže, Inese Pitkeviča. Sīvajā konkurencē no trim galvenajām godalgām "Zelta grāmatas" starptautiska žūrija vienu piešķīra Latvijai, mūsu māksliniecei Lolitai Katkovskai. Izstādē LNB 4. stāva galerijā skaistā balva redzama līdzās mākslinieces oriģinālsējumam. Uz Latviju atceļojuši visi latviešu, igauņu un viens somu autora darbs.
Šajā izstādē patiešām bija žēl, ka grāmatas nevar saudzīgi šķirstīt un redzēt, kas slēpjas aiz greznajiem ievākojumiem, jo, kā stāsta Izstāžu centra projektu vadītājas Elīnas Lazarevas sagatavotā uzziņa: "2025. gadā tika atzīmēta pasaulslavenā igauņu komponista Arvo Perta 90. dzimšanas diena un arī pirmās igauņu valodā izdotās grāmatas 500. gadadiena.
Īpaši izstādei ir iespiesti 200 numurēti Arvo Perta komponētās mūzikas "In principio. The Word in Arvo Pärt’s Music" tekstu eksemplāri. Grāmata izgaismo nozīmīgu Perta daiļrades aspektu – tekstus komponista darbos, tekstu izvēli, kā arī Vārda nozīmi plašākā un dziļākā izpratnē. Šī grāmata apvieno 81 tekstu deviņās valodās ar tulkojumiem angļu valodā. Rokrakstu materiāli, kas izmantoti grāmatas dizainā, tostarp ilustrācijas vidusdaļā, visi izvēlēti no komponista arhīva – skicēm, manuskriptiem un mūzikas dienasgrāmatām."
Piebildīšu, ka izstāde Tallinā tika veidota sadarbībā ar Arvo Perta centru Laulasmā un kopojuma "In principio" nosaukums cēlies no komponista tāda paša nosaukuma darba orķestrim un korim (2003). Teksts ņemts no Jaunās Derības Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas pirmā teikuma: "In principio erat verbum...", ko tulkojumā pazīstam – "Iesākumā bija Vārds...". Īpaša pateicība māksliniecei Ilizanei Grīnbergai par iespēju daļu no vērienīgā notikuma redzēt arī Rīgā. Līdzās pārdomas, ka Tallinas parādē piedalījās 20 ādas dizaina studenti no Igaunijas, trīs no Lietuvas, neviens no Latvijas.
Iespējas vērts pārdomāt
Treškārt, vēlējos iedziļināties cikla "Latviešu grāmatai 500" noslēdzošajā izstādē "Brīvība sākas ar vārdu" (piektais stāvs, 2025. g. 5. decembris–2026. g. 30. decembris). Un tiešām nevīlos – apjomīgā kolāža vien ievilka padziļinātā izpētē, daudzi eksponāti atkārtoti studējami. Jādodas vēl un vēl uz Pārdaugavu.
Laikā, kad strauji pieaug bažas par bērnu lasītprasmi, rūpes par dzimtās valodas uzturēšanu, tīrību, saglabāšanu, manuprāt, ir vērts pārdomāti izmantot tās iespējas, kuras sniedz un ir bez maksas pieejamas Gaismas pilī. Tuvojas skolēnu pavasara brīvdienas, varbūt jau savlaicīgi vajag vecākiem, skolām ieplānot LNB apmeklējumu. Mākslinieku gādība par Vārdu, Valodu, Grāmatu uzlādēja visas prāta un sirds baterijas.
