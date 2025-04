Paziņoti Latvijas Literatūras gada balvas nominanti un speciālbalvu ieguvēji

Ekspertu komisija lēmusi šogad piešķirt divas speciālbalvas - tulkotājam un publicistam Nikolā Ozano par latviešu literatūras tulkošanu un popularizēšanu frankofonajā kultūrtelpā, kā arī Vairai Vīķei-Freibergai par monogrāfiju angļu valodā "The logic of poetry. Structure and poetics of the Latvian Dainas".

Jau iepriekš ziņots, ka Mūža balvu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrā ekspertu komisija nolēmusi piešķirt tulkotājai Mudītei Treimanei.

LALIGABA žūrijā darbojas literatūras kritiķe un pētniece Anda Baklāne, rakstnieks un literatūrkritiķis Guntis Berelis, dramaturģe un rakstniece Rasa Bugavičute-Pēce, tulkotāja un publiciste Rūta Karma, rakstnieks, tulkotājs, redaktors Vilis Kasims, dzejniece un publiciste Katrīna Rudzīte un LALIGABA žūrijas ekspertu priekšsēdētāja, lliteratūrzinātniece, filoloģijas doktore, LU profesore Ausma Cimdiņa.

LALIGABA apbalvošanas ceremonija notiks 26.aprīlī plkst.16 Spīķeru koncertzālē. Savukārt pēc ceremonijas plkst.19 kino "Splendid Palace" notiks 4. Starptautiskā dzejas festivāla "PAGE BREAK" noslēguma dzejkoncerts, kurā piedalīsies visi festivāla dalībnieki, uzstājoties ar dzejas lasījumiem laikmetīgās džeza mūzikas pavadījumā.

Pirms laureātu apbalvošanas aprīlī notiks arī LALIGABA nominantu lasījumi Raiņa un Aspazijas mājā, Baznīcas iela 30, Rīgā. Dzejas lasījumi notiks 10.aprīlī plkst.18.30, savukārt 17.aprīlī plkst.18.30 notiks prozas tekstu lasījumi.

Balvu organizē LULiteratūras, folkloras un mākslas institūts, Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Rakstnieku savienība. Pasākumu atbalsta Kultūras ministrija un Jelgavas tipogrāfija.

LALIGABA nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtējumu un atzinības izteikšanu autoriem par gada izcilākajiem Latvijas rakstniecībā publicētajiem darbiem.

