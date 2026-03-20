Zīmols 'Alliance' (Yokohama-ATG) paziņojis par jauna modeļa – Agri Star II – lauksaimniecības riepu izlaišanu rindkultūru tehnikai.
Šī jaunā riepa ievieš SLT (daudzslāņu protektora) tehnoloģiju ļoti specializētā segmentā un paplašina Agri Star II līniju.
Agri Star II lauksaimniecības riepu sērija tirgū ir kopš 2020. gada. Pēc uzņēmuma datiem, piecos gados ir pārdots miljons šīs līnijas riepu. Alliance norāda, ka produktu izstrāde balstās uz lauksaimnieku pieprasījumu un darbības pieredzi dažādos reģionos. "Mēs pielāgojam risinājumus reālās pasaules izaicinājumiem. Ieviešot SLT rindkultūru segmentā, mēs ceram noteikt augstus veiktspējas standartus šajā kategorijā," norādījis Andželo Noronha, Yokohama-ATG prezidents un izpilddirektors.
Agri Star II Row Crop riepa paredzēta lietošanai laukos un uz publiskiem ceļiem. Tā izceļas ar uzlabotu saķeri, vadāmību un protektora kalpošanas laiku, kā arī 7 gadu garantiju.
Modeļa galvenās iezīmes, pēc izstrādātāju teiktā, ietver SLT tehnoloģiju (katra rieva ir izgatavota no diviem slāņiem, saglabājot nemainīgu veiktspēju visā tās kalpošanas laikā, uzlabojot saķeri, vadāmību un bremzēšanu, kā arī samazinot augsnes sablīvēšanos un augu bojājumu risku); pastiprinātu konstrukciju (rugāju aizsardzība un nodilumizturīgi savienojumi palielina izturību pret griezumiem un plaisām); ātruma indeksu līdz 70 km/h (riepas paredzētas kombinētam darbam – gan laukā, gan uz ceļa); plašu izmēru klāstu: pieejami izmēri no 24 līdz 54 collām, nodrošinot saderību ar dažādu veidu lauksaimniecības tehniku.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem