Lai iegūtu padziļinātu informāciju visaptveroša ziņojuma izstrādei par meža nozares ieguldījumu lauku attīstībā, februāra vidū Latvijā viesojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) misijas eksperti.
Tiekoties ar OECD ekspertiem, zemkopības ministrs Armands Krauze uzsvēra: "Meži ir Latvijas bioekonomikas stūrakmens. Nozīmīgi, ka OECD eksperti iepazīstas ar mūsu meža nozari un sniedz savu vērtējumu tās efektīvākai attīstībai. Lai saglabātu uzņēmējdarbībai ekonomiski ilgtspējīgu un iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves vidi novados, būtiska ir meža nozares efektīva pielāgošanās klimata pārmaiņām, saimniecisko mežu ražības kāpināšana un dinamiskās dabas aizsardzības principu īstenošana."
Vizītes ietvaros eksperti apmeklēja Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu MeKa, tikās ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes pārstāvjiem un apmeklēja AS Latvijas valsts meži Zemgales centru.
OECD delegācija tikās arī ar visām meža nozares interešu grupām: meža īpašnieku un pārvaldītāju nevalstiskajām organizācijām, kokrūpniecības, meža nekoksnes vērtību apsaimniekotājiem, apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem, darba ņēmēju un izglītības sektora pārstāvjiem, kas pārstāvēti arī Meža konsultatīvajā padomē.
"Kooperācija ir efektīvākais risinājums šābrīža lielajā īpašumu sadrumstalotībā, lai sasniegtu mēroga priekšrocību.
Lai gan Latvijā ir divi attīstītāki meža kooperatīvi, ekonomiski nozīmīgs faktiski ir tikai viens. Kooperācijas pienesums nav tikai ekonomisks – tas ir arī nozīmīgs sociāls faktors, kas stiprina kopienas un veicina ilgtspējīgu attieksmi pret mežu," – tā kooperatīva Mežsaimnieks valdes loceklis Andis Malējs.
Tikmēr Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) valdes priekšsēdētājs Rolands Feldmanis akcentēja, ka kooperācija ir dinamiska attīstības forma, kas sniedzas tālāk par primāro ražošanu un koksnes tirdzniecību: "Kooperācijai jāaptver plašāka sabiedrības daļa, jāizglīto meža īpašnieki un jāiesaista cilvēki meža kopšanā un aizsardzībā. Tāpat būtiski attīstīt pievienoto vērtību – gan pārstrādē, gan pakalpojumos."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem