Vietējās produkcijas piedāvājuma samazinājuma dēļ, ko izraisījuši šā gada sliktie laikapstākļi, šogad varētu palielināties arī importa pārtikas cenas, ceturtdien raidījumā "Spried ar Delfi" pauda zemkopības ministrs Armands Krauze.
Vietējiem produktiem daudzās kategorijās šogad cena būšot augstāka, tostarp Latvijas kartupeļiem, ņemot vērā augsnes mitrumu un to, ka tie strauji bojājas. Ministrs minēja, ka importa produkcija palīdzēs aizstāt vietējās pārtikas deficītu, tomēr brīžos, kad vietējās produkcijas piedāvājums ir mazāks, bieži vien arī importa produkcija kļūst dārgāka.
"Tāpēc domāju, ka patērētāji nevar cerēt, ka būs lēta produkcija, arī tā, kas nāks no ārzemēm,"
akcentēja Krauze.
"Es domāju, ka patērētājiem šobrīd vajadzētu taisīt krājumus priekš ziemas. Šis laikam ir tas gads, kad vajag mazliet kaut ko savārīt un samarinēt, lai ziemā ir ko ēst", raidījumā pauda biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre, uzsverot, ka cenu kāpums pārtikas produktiem šogad noteikti būs.
Tāpat viņa aicināja patērētājus pārtiku pirkt tieši no saimniekiem bez starpniekiem, jo katrs starpnieks palielina produkta cenu. "Tas būs arī veids, kā atbalstīt lauksaimniekus, lai pēc iespējas lielāka nauda paliek paša saimnieka maciņā, nevis trijiem četriem starpniekiem pa starpu," akcentēja Dzelzkalēja-Burmistre.
