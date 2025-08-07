Lai arī visi aptaujātie tirgotāji, kas paši audzējuši ogas un dārzeņus, gan Rīgas Centrāltirgū, gan arī Vidzemes tirgū atzīst, ka klimatiskie apstākļi šovasar ir būtiski ietekmējuši ražu, cenas salīdzinājumā ar pagājušo gadu augušas lielākoties nedaudz.

Steidz iegādāties zemenes

Pēc tam kad šopavasar Vidzemes tirgus tika pie ilgtermiņa nomniekiem, tajā beidzot ir atgriezusies dzīvība un tirgus devīze "Lauku labumi pilsētas viducī" sevi sāk attaisnot. Tagad šeit ir plaša vietējo ogu, dārzeņu un meža velšu izvēle. Piemājas saimniecības "Mālkalni" saimniece Anita no Ērgļiem stāsta, ka, par laimi, ir izdevies izvairīties no lieliem lietavu postījumiem. "Tikām cauri sveikā bez nopietnām sekām. Kartupeļi, sīpoli un ķiploki nebija noslīkuši. Arī mežā ir diezgan daudz gaileņu – pati salasīju divus desmitlitrīgos spaiņus un atvedu uz tirgu. Taču pagaidām vēl nav ne beku, ne baraviku," stāsta "Mālkalnu" saimniece.

Lai arī lietavas kartupeļu audzētājus nav lutinājušas, pagaidām tupeņu cenas ir tikai nedaudz augstākas nekā pagājušā gadā – Rīgas Centrāltirgū tos var nopirkt par 0,80–1,20 eiro kilogramā.
Plūdi laukos cenas vēl būtiski neceļ
Lai arī visi aptaujātie tirgotāji, kas paši audzējuši ogas un dārzeņus, gan Rīgas Centrāltirgū, gan arī Vidzemes tirgū atzīst, ka klimatiskie apstākļi šovasar ir būtiski ietekmējuši ražu, cenas salīdzinājumā ar pagājušo gadu augušas lielākoties nedaudz.
Foto: Kristīne Stepiņa / Latvijas Mediji

