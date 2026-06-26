Gaisīga un vasarīga tamborēta tunika.

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Materiāli

  • “Alize 3 season” dzija (100 g/500 m)
  • Tamboradata nr. 3
Raksts.
Raksts.
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Darba gaita

Pēc 1. shēmas tamborē lielos un mazos motīvus, pēdējā rindā tos satamborējot kopā.

1. shēma.
1. shēma.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji
Apzīmējumi.
Apzīmējumi.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji

Kakla izgriezumu priekšpusē veido dziļāku, diviem mazajiem motīviem tamborē tikai pusi no motīva. Mugurpusē mazos motīvus tamborē pilnībā, bet trīs vidējos lielos motīvus – tikai pusītes.

Piedurkņu galu un kakla izgriezuma apdarei pirmās četras rindas tamborē pēc 2. shēmas

2. shēma.
2. shēma.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji

Piektajā rindā tamborē “vēzīti”.

Sestajā rindā cilpiņas uzlasa uz adāmadatām un ada sviķeli – vienu valdziņu labiski un vienu valdziņu kreiliski. Rindu skaits adījumam atkarīgs no vēlamā garuma piedurknēm un apkaklītei.

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