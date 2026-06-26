Gaisīga un vasarīga tamborēta tunika.
Materiāli
- “Alize 3 season” dzija (100 g/500 m)
- Tamboradata nr. 3
Darba gaita
Pēc 1. shēmas tamborē lielos un mazos motīvus, pēdējā rindā tos satamborējot kopā.
Kakla izgriezumu priekšpusē veido dziļāku, diviem mazajiem motīviem tamborē tikai pusi no motīva. Mugurpusē mazos motīvus tamborē pilnībā, bet trīs vidējos lielos motīvus – tikai pusītes.
Piedurkņu galu un kakla izgriezuma apdarei pirmās četras rindas tamborē pēc 2. shēmas
Piektajā rindā tamborē “vēzīti”.
Sestajā rindā cilpiņas uzlasa uz adāmadatām un ada sviķeli – vienu valdziņu labiski un vienu valdziņu kreiliski. Rindu skaits adījumam atkarīgs no vēlamā garuma piedurknēm un apkaklītei.
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