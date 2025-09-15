Rokdarbu pulciņa “Blumenhof” dalībnieces bija radījušas veselu priekšautu kolekciju ar tamborētām mežģīnēm. Publicējam vienas dalībnieces Diānas Virses priekšautu ar tamborētu rožu rakstu.
Materiāli
- 100% kokvilnas diegs BBB Magnum 8 (100 g / 680 m)
- Tamboradata nr. 1
Darba gaita
Rūtiņas tamborē, kā parādīts 1. zīmējumā.
Tukšās rūtiņas tamborē starp diviem stabiņiem ar vienu apmetumu, tamborējot 2 gaisa cilpiņas. Pildītajās rūtiņās starp 2 stabiņiem ar vienu apmetumu tamborē 2 stabiņus ar vienu apmetumu.
Priekšauta apakšmalā tamborē 53x13 cm lielu mežģīni (skat. 2. zīm.).
Augšpusē tamborē 29x7 cm mežģīni (skat. 3. zīm.)
