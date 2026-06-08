Kostīms sastāv no divām daļām: neliela topiņa un gariem svārkiem.
Materiāli
- Kokvilnas diegi
- Adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Svārku daļa adīta pa apli no vidukļa uz leju. Sākumā noada atloka daļu vēlamajā platumā labiski gludajā adījumā, kur pēc noadīšanas iever gumiju. Rakstu ada pēc zīmējuma, pāra rindas – labiski.
Svārku lejasdaļā ir godē paplatinājums, lai vieglāk paspert soli. Paplatinājuma veidošanos var labi redzēt fotoattēlā, un to vienmērīgi sadala svārku apakšējā malā. Lai mala nerullētos uz augšu, noslēgumā ada rievoto adījumu.
Topiņš adīts ļoti vienkārši – pieguloši. Tam apdarēs izmantots rievotais adījums.
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