1975. gada 23. decembrī. Pirms 50 gadiem laikraksts "Rīgas Balss" paziņoja: "Drīz pa Rīgas ielām, pa mūsu republikas un visas Padomju Savienības ceļiem un vēl pa 80 pasaules valstu autostrādēm sāks braukt jaunais mikroautobuss RAF-2203 "Latvija", jo šajās dienās nodos ekspluatācijā Rīgas eksperimentālās autobusu rūpnīcas jeb RAF, kā to parasti sauc, jaunos korpusus, kuru cehos sāks izgatavot jaunos modeļus."
Beidzot jaunā RAF ražotne Jelgavā bija pabeigta, un 1975. gada 25. decembrī to nodeva ekspluatācijā. Propagandas slavēto mikroautobusu izgatavošana, kā zināms, 50. gadu vidū sākās Rīgā. PSRS apstākļos RAF būtībā piederēja monopols, un pieprasījums pēc braucamajiem gadu no gada auga. Agrākajā rūpnīcā izvērst lielražošanu vairs nevarēja, tādēļ ķērās pie ambicioza projekta Jelgavā. Sešdesmitajos gados Rīgā izgatavoja ap 3800 desmitvietīgo vecā RAF-977 modeļa busiņu gadā, toties pēc konveijera iedarbināšanas 1976. gadā plānoja 7200, bet 1977. gadā – jau 11 000 vienību. Par autoražošanu gan varēja runāt diezgan nosacīti, jo dzinēji un visa ritošā daļa nāca no autobūves uzņēmuma GAZ Krievijā, kamēr Jelgavā tikai lika kopā atsūtīto, štancēja virsbūves un iekārtoja salonus. Jelgavas pilsētai RAF darbojās kā tipisks migrācijas sūknis, par ko uzskatāmi varēja pārliecināties pilsētas pievārtē tapušajā padomju tipa daudzstāvu ēku mikrorajonā. Korpusus būvēja celtnieki kā no Latvijas, tā no Baltkrievijas atsūtītie, bet iekārtu montētāji ieradās "no visām padomjzemes malām". Fabrikai vajadzēja ap 4000 darbinieku. Loģiski, uz vietas tādu daudzumu atrast nevarēja, bet atbraukušie nepretendēja uz kvalitatīvu darba izpildi. Piecus gadus vēlāk to netieši atzina pat padomju avīzēs, žēlojoties, ka vērojamas "neveiksmes", kas esot skaidrojamas ar "grūtībām kadru komplektēšanā, pieredzes trūkumu, jaunas produkcijas apgūšanu". Izrādījās, ka "neapmierinoši risināta" arī iekārtu uzturēšana un remonti. Trūka pat komplektējošo sastāvdaļu un metāla virsbūvēm.
Rafiņi ar pretenciozo nosaukumu "Latvija" varēja būt lepnuma objekts tikai padomju preču deficīta apstākļos. Brīvajam tirgum un konkurencei tie nebija gatavi. Par spīti pūlēm noturēties virs ūdens, 1997. gadā uzņēmums pārtrauca ražošanu un bankrotēja.
PSRS autobūves lepnums – RAF.
"Latvijas Kareivis", 1925. gada 23. decembrī
Uzaicinājums. Šinīs dienās gribētos katram sevišķi atgādināt, lai domājot par saviem tuviem, mīļiem cilvēkiem, kuriem grib darīt svētku prieku ar kādu dāvanu, neviens nepiemirstu grāmatas kā cēlākās un vērtīgākās balvas. Dāvana garam arvien būs pārākā un vērtīgākā. Grāmata ir arī paliekama dāvana, tā saglabājama ilgus gadus un arvienu atgādina mīļo domu, kas nākusi līdz ar viņu no dāvinātāja. Sevišķi bērnu un jaunekli labi izmeklēta grāmata var ne tikai iepriecināt, bet arī liktenīgi uzvest uz jauna dzīves ceļa. Tāpēc meklējiet pēc vērtīgākām svētku dāvanām grāmatniecībā, kur atradīsiet katram vienam ko piemērotu, tieksmēm atbilstošu. Grāmatas ir arī samērā lētākas par visu citu. Domājiet par saviem tuviniekiem vislabāko, un jūs dāvināsiet tiem grāmatas.
