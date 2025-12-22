Vizītes laikā pie acu ārsta man labajā acī atklāja kataraktu. Vai tā jāoperē uzreiz vai arī var nogaidīt? Kāpēc tā radās, un vai būs arī otrajā acī? Man 70 gadi. Valentīns Daugulis Rīgā
Atbild Veselības centru apvienības Oftalmoloģijas dienesta vadītāja Dace Lietuviete: "Katarakta ir dabiskās lēcas saduļķošanās, kas pārsvarā notiek vecumā. Tās rašanos var paātrināt arī acs traumas, dažādas blakus saslimšanas, piemēram, cukura diabēts, smēķēšana, saules ultravioletais starojums, iedzimtība.
Par kataraktu var liecināt redzes pasliktināšanās, miglains attēls, attēla dubultošanās, skatoties ar vienu aci, grūtības redzēt tumšā laikā, tālumā, nepatīkamas sajūtas, atrodoties spožā gaismā. Katarakta parasti attīstās lēnām, vairāku gadu garumā. Kataraktas slimniekam acu ārsts jāapmeklē reizi gadā, lai kontrolētu acs iekšējo spiedienu, ja ir arī citas hroniskas slimības, piemēram, 2. tipa cukura diabēts, glaukoma, var būt arī biežāk. Parasti katarakta ir abu acu slimība un attīstās tajās samērā simetriski.
Par kataraktu sauc jebkādu acs lēcas saduļķošanos, arī nelielu – 70 gadu vecumā tā ir pavisam normāla parādība, tāpat kā grumbas uz sejas. Tas nenozīmē, ka tā uzreiz ir jānovērš. Lēca ir caurspīdīgs, abpusēji izliekts veidojums, kas nesatur asinsvadus un nervus. Kamēr acs iekšējais spiediens ir normāls, tās duļķošanās nekādā veidā neietekmē apkārtējās acs struktūras un uz operāciju var arī pagaidīt.
Operācijas laikā dabiskā duļķainā lēca tiek nomainīta ar dzidru mākslīgo lēcu, kas paliek acī līdz pat mūža galam. Operācija tiek veikta dienas stacionārā, jau tās pašas dienas vakarā var doties mājās. Pirmās divas nedēļas gan jābūt piesardzīgam un jālieto ārsta izrakstītie acu pilieni."
