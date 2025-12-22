Dažādu objektu būvniecība, pārbūve vai piebūves projekta realizācija vienmēr ir bijis sarežģīts process – ne tikai, lai nodrošinātu pašus celtniecības darbus, bet arī, lai tiktu gadā ar birokrātiju, sākot no būvatļaujas saņemšanu un beidzot ar nodošanu ekspluatācijā un objekta ierakstīšanu Zemesgrāmatā. Izprotot, ka tieši birokrātisko prasību izpilde gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem prasa pamatīgus finansiālos un arī laika resursus, Valsts zemes dienests (VZD) kopā ar sadarbības partneriem - ka Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) un Zemesgrāmatu – no 2026. gada 6. janvāra saviem klientiem ievieš vienoto būvju reģistrācijas procesu.
Iespējams, šis vārdu savirknējums – vienotā būvju reģistrācija – pirmajā brīdī var šķist ierēdniecisks, taču realitātē tā ir inovācija valsts pārvaldes sistēmā. Mums ir daudz iespēju dod jaunie tehnoloģiskie rīki, mums ir uzdrīkstēšanas mainīt domāšanu, kļūst skaidrs, ka mēs varam radīt jaunu pakalpojumu saviem klientiem – gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem – ar vienu klikšķi BIS platformā faktiski pabeigt visus procesus, kas saistīti ar būvniecības pabeigšanas formalitāšu kārtošanu, ieskaitot gan visus maksājumus, gan arī dažādas birokrātiskās darbības, tādējādi ieekonomējot gan finanšu resursus, gan arī laiku, kas parasti jāvelta attiecīgo darbību veikšanai. Faktiski šeit runa ir par vienas pieturas aģentūru šā jēdziena visdziļākajā izpratnē.
Kā tad viss turpmāk notiks… Lai paziņotu valstij par vēlmi uzsākt būvniecību, šādam attīstītājam jāsāk ar to, ka Būvniecības informācijas sistēma (BIS, bis.gov.lv) jāpiesakās būvniecības uzsākšanai. To izdarot, klients būs vienlaikus piekritis tam, ka, noslēdzoties attiecīgā būvniecības projekta realizācijai, tiks iedarbināts digitālais process visu nepieciešamo birokrātisko darbību veikšanai līdz pat objekta ierakstīšanai Zemesgrāmatā. Faktiski tādā veidā klients, viņam pašam to nemaz nemanot, tēlaini sakot, tiks izvadīts cauri visiem birokrātiskajiem labirintiem, kas nereti mēdzis būt gana sarežģīti un nogurdinoši, laika ietilpīgi.
Tātad, paziņojot par vēlmi uzsākt būvniecību, tiek saņemta būvniecības atļauja, bet pēc tam, kad ēka vai kāds cits objekts fiziski ir uzbūvēts, to ir nepieciešams nodot ekspluatācijā. Līdz šim esam pieraduši, ka, lai to izdarītu, jādodas uz VZD un jāveic dažādas procesuālās darbības, kas bieži vien sevī ietver arī dažādu dokumentu pieprasīšanu no būvvaldes. Turpmāk tas vairs jādara nebūs.
Nākamais etaps – objekta nodošana ekspluatācijā, par ko arī klientam vairs nebūs jālauza galva. Jau minētajā BIS būs jāizvēlas ikona “Nodot ekspluatācijā”, un visi tehniskie un juridiskie aspekti tiks nodrošināti automātiski. Jāpiebilst, ka arī apmaksa par visiem šiem procesiem būs jāveic ar vienu maksājumu – uzsākot būvniecības procesu. Kad tas viss būs pabeigts, būve tiks ierakstīta Kadastrā, un klientam šajā procesā pašam vairs nebūs jāvēršas nevienā iestādē. Stafete no BIS tiks nodota VZD jeb Kadastram, klientam pašam šajā posmā fiziski nemaz neiesaistoties. Savukārt pēc tam šī stafete tiks nodota Zemesgrāmatai, un arī par to klientam pašam vairs nebūs jādomā. Nebūs jāraksta nekādi iesniegumi, kā arī nebūs vajadzības klientam pašam pārzināt neskaitāmas juridiskās formalitātes. Respektīvi, sadarbojoties VZD, BVKB un Zemesgrāmatai, visi šie jautājumi tiks atrisināti – cilvēka vietā visu paveiks mūsu izstrādātie digitālie risinājumi.
Protams, rodas jautājums, cik ilgu laiku tas aizņems? Jāteic, ka tas ir atkarīgs no katra konkrētā gadījuma, taču viennozīmīgi ir skaidrs, ka tas jebkurā gadījumā būs ievērojami ātrāk(~70% īsāks laiks), nekā liekot cilvēkam staigāt no viena kabineta uz otru. Tāpat jārēķinās, ka, piemēram, pieņemšanas ekspluatācijā gaitā var rasties kādas neskaidrības, un tas nozīmē, ka klientam var tikt uzdoti precizējoši jautājumi, bet arī tas tiks darīts paša klienta interesēs – lai palīdzētu viņam atrisināt izaicinājumus, nevis vienkārši atteiktu pakalpojumu. Tādējādi šeit ir iekļauts arī “konsultē vispirms” princips, lai rezultāts būtu klientam pozitīvs. Tiem būvniecības procesiem, kas sāksies no 2026. gada 1. janvāra, vairs nebūs tā, ka viss juridisko procedūru kārtošanas process tiek vienkārši pārtraukts tikai tāpēc, ka kādā etapā pēkšņi ir atteikums – tādā gadījumā ieslēgsies radušās problēmas risināšanas mehānisms. Ja šā procesa ietvaros būs nepieciešama komunikācija, piemēram, ar mērniekiem, arī tas vairs nebūs jādara klientam pašam.
Svarīgi akcentēt divus faktorus. Pirmkārt, vienotu būves reģistrācijas procesu varēs izmantot būvēm, kuru būvniecība ir sākta pirms 2026. gada. Otrkārt, vienotā būvju reģistrācija, sākoties 2026. gadam, attieksies tikai uz gadījumiem, kad būvniecība tiek veikta uz pašam attīstītājam piederošas zemes. Šāds lēmums pieņemts, lai šādu vienas pieturas aģentūras principu pirmām kārtām ieviestu attiecībā uz vienkāršāko īpašuma attīstības formu, to iedzīvinātu, padarītu par tādu, kas strādā bez aizķeršanās. Situācijas, kad būvniecība notiek ne uz sev piederošas zemes, ir sarežģītākas, ar krietni vien plašāku risināmo jautājumu loku, tāpēc vienotā būvju reģistrācija attiecībā uz šādiem gadījumiem tiks plānota nākamajā gadā, kad būs pilnībā atstrādāta sistēma attiecībā uz gadījumiem, kad būvniecība notiek uz sev piederošas zemes.
Līdz šim, lai sakārtotu dokumentus, kas saistīti ar būvniecības pabeigšanu, ir bijis nepieciešams komunicēt ar trīs dažādām iestādēm, saskaroties gan ar izpildvaru, gan arī tiesu varu. Pašreiz mēs to visu apvienojam vienā procesā, lai pakalpojuma saņēmējam būtu iespējami mazāk satraukumu. Vienkārši sakot, dažādām publiskā sektora iestādēm ir bijis jāapsēžas pie viena galda un jāvienojas par savstarpēju sadarbību.
