Saistībā ar oktobrī notikušo suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā diviem novada pašvaldības policijas darbiniekiem piemēroti disciplinārsodi, informēja pašvaldībā.
Lai noskaidrotu faktiskos apstākļus 10. oktobrī reģistrētajā incidentā un izvērtētu pašvaldības policijas amatpersonu rīcību notikuma vietā, tika izveidota īpaša komisija dienesta pārbaudes veikšanai. Balstoties uz komisijas sniegto atzinumu un pašvaldības policijas amatpersonu disciplinārās atbildības regulējumu, policijā tika ierosinātas trīs disciplinārlietas.
Pārbaudē secināts, ka
amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, nav pilnībā ievērojušas amata aprakstos, kā arī iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktās prasības,
kas reglamentē pašvaldības policijas darbu.
Šobrīd pabeigtas divas disciplinārlietas, kurās pieņemti lēmumi par disciplinārsodu piemērošanu divām amatpersonām. Savukārt trešajā disciplinārlietā pārbaude ir apturēta, jo attiecīgā policijas amatpersona atrodas attaisnotā prombūtnē.
Jau iepriekš ziņots, ka 10. oktobrī Bauskas novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trim klaiņojošiem suņiem, kas privātīpašumā Brunavas pagastā apdraudēja īpašuma saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar "Dzīvnieku glābšanas dienestu" — dzīvnieku ķērājiem,
tomēr mednieku kolektīva pārstāvis notikuma vietā ieradās agrāk un suņus nošāva.
Par notikušo Valsts policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta otrās daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu noziegumu likums paredz brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, kā arī tiesību atņemšanu uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Vienlaikus pašvaldības policijā tika uzsāktas divas administratīvās lietvedības — viena saistībā ar to, ka suņi nonāvēja stirnu, otra — par dzīvnieku klaiņošanas pieļaušanu.
Dienesta pārbaudes laikā sākotnēji no amata pienākumu pildīšanas tika atstādināts pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis, bet vēlāk, izvērtējot pārbaudes starpziņojumu, viņš tika atbrīvots no amata.
Tāpat Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējās drošības birojā, Valsts policijā un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar iespējamu datu noplūdi.
Uzņēmējs Modris Konovalovs, saimniecības "Modra olas" īpašnieks, sociālajos medijos paziņojis, ka nošautie dzīvnieki piederējuši viņam.
