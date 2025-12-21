Tuvojoties Ziemassvētkiem, gribas vēlēt un runāt labu. Tā jau ir – decembris ir arī labo domu laiks un varbūt tāpēc tik daudz dzirdams par brīvprātīgo darbu. Tiesa, šis brīžiem tik nepamanāmais, bet nepieciešamais atbalsts jūtams visa gada garumā. Brīvprātīgs un godprātīgs darbs palīdz grūtdieņiem un vājākajiem. Latviešu literārā vārdnīca skaidro, ka brīvprātīgs darbs ir "tāds, ko veic pēc paša darītāja brīvas gribas un ierosmes – bez pavēles, rīkojuma, piespiešanas".
Minēšu tikai dažus piemērus. Jau vienpadsmito gadu notiek labdarības maratons "Dod pieci!". Šogad līdz 18. decembrim Latvijas Radio 5 stikla studijā Doma laukumā saziedotie līdzekļi palīdzēs bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi.
Jau astoņpadsmito reizi kopš oktobra beigām līdz Ziemassvētkiem notiek akcija "Eņģeļi pār Latviju", šogad 363 bērniem meklējot cerību un spēku un atgādinot, cik daudz sirds siltuma un līdzcietības mīt mūsu cilvēkos.
Arī šajos Ziemassvētkos no Latvijas uz Ukrainas fronti dosies tviterkonvojs – jau 213. reizi, šoreiz ar vairāk nekā divdesmit automašīnām.
Kamēr Ukrainā turpinās Krievijas uzsāktais brutālais karš, pianists Andrejs Osokins katru pavasari organizējis Brīvības festivālu Ukrainai, un šogad kopā ar nodibinājumu "Osokinu fonds", Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un uzņēmumu "Latvijas finieris" aicina Ukrainas bērnus iepriecināt, ziedojot mūzikas instrumentus Ukrainas mūzikas skolām. Iniciatīva ilgs līdz pat februārim, kad mūzikas instrumentus nogādās Ukrainas bērniem.
Labu lietu un labu darbu darītāju Latvijā ir daudz vairāk nekā nīgro un viltus ziņu pavadā ejošo. Varam tik ļoti lepoties ar ikvienu, kurš ziedo savu brīvo laiku, darbu un spēkus citu labā, turklāt bieži vienīgais apbalvojums ir pateicīgs smaids.
Decembra sākumā tīmekļa portālus apskrēja ziņa par brīvprātīgo godināšanas svētkiem Rīgā, kur kā brīvprātīgo "zelta fonds" šogad tika izceltas trīs kundzes: Skaidrīte Teremta (101) dienas centrā "Ķengarags" pasniedz angļu valodu, Aina Alksne (94) dienas centrā "Ķengarags" vada līnijdeju grupu "Čaklās kājas" un Biruta Žeikare (93) centrā "Ābeļzieds" vada fizisko aktivitāšu grupu un rokdarbu nodarbības.
Neesmu gan satikusi nevienu no šīm trim godājamām kundzēm. Cilvēki, kuri tik cienījamā vecumā spēj un grib palīdzēt citiem, ir apbrīnas vērti, un var viegli iedomāties, ka viņas labu darījušas visu savu garo mūžu.
"Kultūrzīmju" uzdevumā gada garumā uzrunājot visdažādākos Latvijas un arī pasaules kultūras cilvēkus, ir viens jautājums, kurš mēdz atkārtoties, un tas ir: ko var un vajag darīt, lai uzturētu tautas garaspēku? Profesore, latviešu tautas dzīvesziņas pētniece Janīna Kursīte intervijā "Latvijas Avīzei" nesen uzsvēra, ka tieši mazajās lokālajās vienībās sākas Latvijas ideja un spēks: "Ir tik svarīgi, lai valsts vara saprot, ka pierobeža bez skolām būs tukša, pamesta telpa; ir svarīgi, lai tur būtu skolas, bibliotēkas, tautas nami, kur sanākt arī uzņēmējiem. Galu galā uzņēmējs nav tikai tas, kas no rīta līdz vakaram domā, kā vēl iegūt naudu un kur to ieguldīt: īsts uzņēmējs ar savu iegūto naudu palīdz arī kultūras attīstībai."
Ar darbu un empātiju var mainīt pasauli. Arī brīvprātība ir kultūra, jo kopj mūsu tautas garaspēku. Tiesa, mūsdienās Dziesmu svētku norise ir valsts un pašvaldību atbalstīta kustība, bet dziedātāji un dejotāji joprojām savu garaspēku dāvā brīvprātīgi. Ar pateicību atceros arī daudzos zaļajos krekliņos tērptos, vienmēr izpalīdzīgos un priecīgos brīvprātīgos Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertos un mēģinājumos un tāpat arī Vispārējos dziesmu un deju svētkos. Brīvprātīgie ir arī Dagdā, Viļānos, Apē, Naujenē un Ugālē… Turklāt brīvprātīgie ir arī tie, kuri nav oficiāli reģistrēti un bieži pat nevēlas, lai viņus pieminētu vārdā.
