Aizsardzības līnija. Gatavas aizstāvēt Latviju no pirmā centimetra

Atis Klimovičs / Latvijas Avīze
2025. gada 18. novembris, 00:00
Signi Birkenbergu (no kreisās), Ilzi Lāci un Lauru Vēberi-Krastiņu vieno atziņa, ka Zemnessardzē katra diena nes kaut ko jaunu un aizraujošu.
Foto: Alberts Dinters

Aizvien biežāk var dzirdēt jautājumu, vai esam gatavi aizstāvēt Latviju? Par to tagad domājam un runājam ievērojami biežāk nekā agrāk. Taču svarīgi ir ne tikai nopietni domāt un diskutēt, bet arī tam reāli gatavoties.

Tieši mūsu armijas un zemessargu mācības un daudzveidīgie treniņi, daudzi no tiem kopā ar sabiedroto valstu karavīriem, ir vērsti uz to, lai šie spēki apzinātos, uz ko tie spējīgi nestundā, lai varētu sagādāt pretiniekam nepatīkamus pārsteigumus. Tāpat pozitīva informācija nepieciešama visai sabiedrības civilajai daļai, kas vēlas zināt par mūsu bruņoto spēku gatavību. Šoreiz par to izvaicāju trīs dzimtenes aizstāves no Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes: zemessardzi Signi Birkenbergu (33), kapteini Ilzi Lāci (45) un virsleitnanti Lauru Vēberi-Krastiņu (30).

Signei nekas nav par grūtu

Tāds iespaids par viņu rodas jau pašā sarunas sākumā. Abas ar dvīņumāsu Simonu esot bijušas ārkārtīgi kustīgas, un vecākiem nekas cits neesot atlicis kā mazās meitenītes nosūtīt uz sporta skolu. Tas bijis izšķiroši, jo līdz pat šodienai bez skriešanas Signe nespēj iztikt, mīļākās distances ir vienu un pusotru kilometru garas. Šogad arī pirmo reizi noskriets Rīgas maratons ar rezultātu 3 stundas 27,16 minūtes. Turklāt izcils sniegums izdevies populārajā izturības skrējienā "Stirnu buks", tur, piedaloties piecos no sešiem posmiem, kopsummā iegūta trešā vieta. Darba dienas Signei paiet Saldus novada sporta skolā, kur viņa vada vieglatlētikas treniņus, kā arī Lutriņu pamatskolā.

Tēva – zemessarga veterāna – iespaidā pirms pieciem gadiem iestājusies Zemessardzē, ko ne mirkli nenožēlojot. "Ceru, ka tagad man piešķirs vecākā zemessarga pakāpi. Visiem jau to nepiešķir, jānopelna, kaut kas labs ir jāizdara," smaidot saka Signe. Zemessargu nodaļā viņa ir strēlnieks, kaujā jālec ārā no bruņutransportiera un jāstrādā ar triecienšauteni G-36. Šā gada mācībās "Namejs" Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona sastāvā karojusi Mežaines poligonā. "Mēs bijām ienaidnieki. Tur bija viss – karošana mežā un arī pilsētvidē. Mēs skrējām pa mežu, vajadzēja to "izķemmēt", lai pēc tam varētu braukt "Patria" bruņutransportieri. Tad uz mums šāva virsū no mājām. Kārtīgi varējām izšaudīties. Izšāvu astoņas aptveres. Tur bija tā – kur vajadzēja iet, tur gājām, vienalga, vai tur bija slapjš vai nebija."

Reizēm nākas sevi piespiest doties uz mācībām. Tā bijis šaušanā, kas notikusi aukstā laikā, spēkā bijis oranžais brīdinājums. Jāguļ slapjumā, auksti, mērķi miglas dēļ knapi var saskatīt. Tomēr visi sašāvuši mērķus labi. 

"Vai esam gatavi aizstāvēt Latviju?" vaicāju Signei. "Esam gatavi un mums ir jābūt gataviem, virziens ir pareizais." Liels palīgs visās lietās ir vīrs Jānis, abi audzina divas meitas.

"Tas ir mans dzīvesveids"

Tā par savu izvēli saka saldeniece kapteine Ilze Lāce. Formā aizvadīti jau 27 gadi, bet pirms tam vēl trīs gadus bijusi Jaunsardzē. Tas, pēc viņas vārdiem, esot gluži vai asinīs – tēvs bijis zemessargs, vectēvs – nacionālais partizāns Talsu pusē. Kā var noprast, Ilzes darbā netrūkst dažādu jauninājumu, jo ik gadu mācībās nākot kaut kas klāt. "Esmu Operatīvās pārvaldes Apmācību nodaļas priekšniece, populāri sakot – tā ir mācību plānošana. "Namejā" es atrados taktiski operatīvajā centrā, kurā ienāca visa informācija no vienībām. Bija jāsaprot, kas tur kaujas laukā notiek. Uzraudzījām, kāda ir informācijas apmaiņa starp vienībām, kādi uzdevumi tiek veikti un arī – vai viss norisinās atbilstoši. "Mežainē" karoja ne tikai Kurzemes brigādes zemessargi, bet arī lietuviešu un igauņu vienības."

Kādām apmācībām Zemessardzē būtu nepieciešams pievērst īpašu uzmanību? "Gribētos izcelt treniņus ar droniem, ļoti svarīgi. Tāpat visiem zemessargiem jāstrādā pie savām individuālajām prasmēm. Ir daudz dažādu kursu, kuros iespējams pieteikties. Noteikti jāpiemin lauku kaujas iemaņas, prasme strādāt ar dažādiem ieročiem, maskēšanos."

Ko nozīmē atrašanās dienestā? "Tas ir liels gandarījums par to, ka varu sniegt labumu savai valstij. Arī par to, ka varu dot saviem bērniem – trim meitām – patriotisma izjūtu. Cenšos viņās to ieaudzināt," saka Ilze. Visu laiku esot sevi jāpilnveido un jārāda sabiedrībai, ka "sava valsts jāsargā jau no paša pirmā mūsu valsts teritorijas centimetra".

Cilvēki ir pretimnākoši

Laura Vēbere-Krastiņa sākumā bijusi civilā darbiniece, strādājusi Zemessardzes 44. kājnieku bataljonā Liepājā personāldaļā, un tas bijis produktīvi – iepazīta Zemessardzes struktūra. Tas arī bijis atspēriena punkts, lai tajā pašā gadā iestātos Zemessardzē. Gribējies kaut ko vairāk dot savai valstij, mazāk domājot par pakāpi un militāro karjeru. Tālākais norisinājies kaut kā organiski, uzskata Laura. Tikušas novērtētas viņas spējas darboties komunikācijas jomā. Tā kā iegūts maģistra grāds stratēģiskajā komunikācijā, tagad viņai darbs ir Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štāba Komunikācijas daļā. Pirms tam virsnieka pakāpes iegūšanai pabeigti divi – instruktora un virsnieka speciālista – kursi. "Kādi ir mani pienākumi? Vispirms gribu teikt, ka šī ir ļoti dinamiska vide, tāpēc mīlu šo darbu. Te katra diena ir citāda. Brigādes štābā ir jāpārrauga, kas notiek bataljonos. Piemēram, tagad jānoskaidro, kādi pasākumi novembrī notiks vienībās."

Galvenokārt tā esot sadarbība ar civilo vidi. Nav noslēpums, ka abām pusēm vienai no otras kaut kas vajadzīgs, un sadarbība ir svarīga, piemēram, mācību "Namejs" laikā.

"Mēs sen vairs nekarojam tikai poligonos, esam izgājuši ārā civilā vidē. Jāpārrauga, ka mācību norises vietas saskaņotas ar civilajiem partneriem. Tas nepieciešams mums, bet civilajai sabiedrībai nepieciešams zināt, ka apdraudējuma gadījumā aizstāvēsim viņus no pirmā centimetra. Bieži runājam par to, kas ir būtiski visaptverošajā valsts aizsardzībā. Ne visi var iestāties Zemessardzē. Bet, piemēram, kāds piedāvā savu zemi mācībām. Esmu ļoti patīkami pārsteigta, cik pretimnākoši ir mūsu cilvēki," stāsta Laura.

Kas mainījies pēc tam, kad viņa ieguva virsnieka pakāpi? "Virsleitnante esmu kopš 2024. gada decembra. Izjūtu lielāku atbildību, esmu kļuvusi paškritiskāka un vēlos arī būt laba līdere. Vispār kādreiz domāju, ka formu nekad dzīvē nevilkšu. Māte ir tiesnese, tēvs izbijis policists. Tagad sapratu, ka tā ir mana lieta un aicinājums."

Viens no Ukrainas bruņoto spēku iznīcinātajiem Krievijas okupantu tankiem "T-72B" pirms diviem gadiem bija apskatāms arī Rīgā iepretim Krievijas vēstniecībai.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Uzziņa

Vaicā lasītāji. Vai tankus vairs nevajadzēs?

Latvija nesen uzdāvināja Ukrainai tepat ražotos bruņutransportierus “Patria” 6x6. Cik tie ir noderīgi un kādu uzdevumu veikšanai paredzēti?

Atis Klimovičs: “Jebkurš ar bruņām nostiprināts militārais transporta līdzeklis ir derīgs kara situācijā. Vispirms tas palīdz nogādāt kājniekus līdz kaujas laukam, turklāt ievērojami drošāk nekā automašīnas bez bruņu aizsega. Turklāt, ja uz “Patria” tiks uzmontēti jaudīgi ieroči, bruņumašīna var arī sniegt pietiekami jaudīgu uguns atbalstu saviem kājniekiem. Par to, kādus ieročus uz mūsu uzdāvinātajām “Patria” uzliks ukraiņi, nav zināms. Ideālā gadījumā – tas varēt būt 30 mm automātiskais lielgabals un 12,7 mm ložmetējs. Latvijā bruņutransportieri apgādāti ar 12,7 mm ložmetējiem.

Ukrainā redzam, ka tāds kādreiz ievērojams spēks kā tanki bieži tiek viegli iznīcināti. Vai tas nozīmē, ka armijas drīzumā tankus vairs neizmantos?

Atis Klimovičs: “Ukrainā nereti pieredzēts, ka okupācijas spēki nemākulīgi izmantojuši bruņutehniku, tajā skaitā tankus. Šādos gadījumos, piemēram, krievu tanki bez pienācīgas piesegšanas virzīti pa ceļiem vai pāri laukiem, un ukraiņi diezgan vienkārši tos sašāvuši. Ja tankus ar prātu izmanto kaujās, padomājot par aizsardzību pret droniem, tos saprātīgi sūtot uzbrukumā kopā ar kājniekiem, tie joprojām ir ļoti nopietns un draudīgs spēks. Ukrainā jau pieredzēts, ka tankus no ārpuses ietērpj tādā kā eža kažokā ar metāla armatūrām, kas spēj pasargāt tos no pretinieka droniem. Tie ieķeras šādā kažokā un pēc saskares eksplodē, nenodarot tehnikai sevišķu bojājumu. Protams, šāda tanku apģērbšana padara tos smagākus un lēnākus, tas samazina to efektivitāti kaujā. Tomēr pagaidām nav liecību, ka tanki varētu pazust.

