Kopš Krievijas agresijas 2022. gada 24. februārī Ukrainu dažādos laikos ir pametuši vismaz 20 miljoni cilvēku, liela daļa no viņiem atgriezusies. Šobrīd kā bēgļi ārpus dzimtenes reģistrēti 6,9 miljoni ukraiņu. Eiropas Savienības pagaidu aizsardzībā šobrīd ir ap 4,37 miljoniem ukraiņu ("Eurostat" dati uz 31. augustu), un šovasar ES Padome šādu aizsardzības statusu pagarināja līdz 2027. gada 4. martam.
Kā ukraiņi iedzīvojušies robežvalstīs? Kā kaimiņvalstis spējušas pārorientēties no steidzīgas pagaidu mājokļu un pabalstu piešķiršanas uz bēgļu iekļaušanu sabiedrībā? Vai šajos gados mainījusies uzņēmējvalstu sabiedrības attieksme pret negaidītajiem ieceļotājiem? Sešu valstu žurnālisti izpētījuši šo pārmaiņu dinamiku. Šajā publikācijā par pārmaiņām valsts atbalstā un attieksmē Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Ukraiņu civiliedzīvotāju diasporas koordinatore Vidzemē Natālija Juščenko, kura, bēgot no kara plosītās Černihivas, kopā ar dēliem 2022. gada pavasarī nejauši nokļuva Smiltenē, uzskata, ka kopš kara sākuma līdz šodienai Latvijas iedzīvotāju un arī pašvaldību attieksme nav mainījusies un joprojām ir jūtams liels atbalsts. Taču atbalsts pakāpeniski samazinās.
Kaut gan karadarbība Ukrainā notiek jau trīsarpus gadus un cilvēki turpina pamest valsti, mūsu valsts institūcijām trūkst sapratnes par to, ko darīt ar Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. Valsts institūcijas uz ukraiņiem joprojām raugās kā uz krīzes laikā uzņemamu grupu, nevis kā uz cilvēkiem, kas Latvijā varētu palikt uz pastāvīgu dzīvi, jo daudziem no viņiem vairs nav kur atgriezties, secināts sabiedriskās politikas centra "Providus" pētījumā "Latvijas pašvaldību pieredze Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanā: no krīzes līdz ilgtermiņa risinājumiem".
No kara sākuma līdz šodienai Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kas patvērušies mūsu valstī, ir sarucis par vairāk nekā 13 tūkstošiem (no 44 174), liecina Iekšlietu ministrijas dati. Līdz ar to sarūk arī valsts budžeta finansiālais atbalsts. 2022. gadā finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem bija 79 miljoni eiro, turpretim 2026. gadā šī summa tiks samazināta līdz 40 miljoniem eiro.
Caur Latvijas ārējo robežu šogad ieceļojuši 15 572 Ukrainas pilsoņi. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis 14. oktobra valdības sēdē informēja, ka ieceļojošo ukraiņu plūsma esot daudz mazāka, nekā tā bijusi kara pirmajos gados, proti, vidēji mēnesī pagaidu aizsardzības statusam Latvijā no jauna reģistrējoties 500–600 personu. Taču būtiski esot palielinājies to personu skaits, kurām pagaidu aizsardzības statuss Latvijā anulēts, jo mēneša laikā pēc vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas beigām šie cilvēki neesot iesnieguši pieteikumu jaunas uzturēšanās atļaujas saņemšanai. Caur Latviju iebrauc trīsreiz vairāk nekā paliek.
Audzis nodarbināto ukraiņu skaits
Viens no būtiskākajiem argumentiem, kāpēc valdība nolēma samazināt finansējumu ukraiņu atbalstam, bija arī tas, ka ukraiņi vairāk strādā. Kopš 2022. gada pakāpeniski, bet stabili esot audzis gan nodarbināto ukraiņu skaits, gan bruto ienākumu apmērs. Saskaņā ar Finanšu ministrijas sniegto informāciju līdz 2025. gada jūnijam darba tiesiskās attiecībās bijuši 9909 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas nav daudz, ja ņem vērā, ka darbspējīgā vecumā atrodas 21 959 kara bēgļi no Ukrainas. Viņiem ir dota iespēja saņemt nodarbinātības, kā arī pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu. Nodarbinātības valsts aģentūra informēja, ka kopumā šāds pabalsts vienas minimālās mēnešalgas apmērā kopš 2022. gada izmaksāts 18 035 Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri kļuvuši par darba ņēmējiem. Visvairāk cilvēku to saņēmuši tieši 2022. gadā – tās bijušas 10 303 personas, bet ar gadiem šo cilvēku skaits ir sarucis. 2023. gadā pabalsts izmaksāts 3715 personām, bet šogad deviņos mēnešos – vien 1638 cilvēkiem.
Toties pieaug pašnodarbināto Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kuri saņēmuši pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu. 2022. gadā tās bija tikai 79 personas, bet šogad deviņos mēnešos – jau 298 Ukrainas civiliedzīvotāji, bet kopumā šis pabalstu kopš kara sākuma ir piešķirts 839 cilvēkiem. Šis gan ir pēdējais gads, kad ukraiņiem ir dota iespēja tikt pie minētajiem pabalstiem, jo Ministru kabinets 14. oktobrī grozīja Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, nosakot, ka no 2026. gada ukraiņiem šie pabalsti vairs netiks maksāti. Vienlaikus Ukrainas civiliedzīvotājiem tiks saglabātas tiesības uz piekļuvi Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem tādā pašā apjomā kā Latvijas pilsoņiem.